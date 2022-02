Avanti un altro pure di sera sospeso: perché Paolo Bonolis si ferma

Bonolis, gli auguri della ex per i 60 anni e il commento di Sonia Bruganelli

L’amato game show di canale 5 Avanti un altro pure di sera si ferma. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio sul suo blog dedicato a tutto ciò che avviene in televisione: pare che il programma condotto dall’esplosivo duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in onda su Canale 5 nelle ore serali. Lo stop sembra già essere deciso e fissato a partire da domenica 13 febbraio 2022.

I motivi dietro la sospensione di Avanti un altro pure di sera

Il motivo dietro questa improvvisa cancellazione sembra essere legato puramente agli ascolti: le puntate mandate in onda di Avanti un altro pure di sera non hanno conquistato abbastanza, purtroppo. Probabilmente quelle andate in onda fino ad ora sono le uniche che vedremo per il momento: non erano previste solo le quattro puntate che abbiamo già visto, ma ne erano state programmate altre che arrivavano almeno fino alla fine di febbraio. Lo share, però, arranca e Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari con uno stop – forse momentaneo: le registrazioni rimaste verranno messe in onda a data da destinarsi, ma non è stato comunicato nulla di definitivo. Sicuramente, però, non verranno sprecate: uno spazietto nel palinsesto dei prossimi mesi si trova sempre.

Avanti un altro: resiste il preserale

Cari fan dello show, niente panico: per il momento Avanti un altro resta nella fascia preserale di Canale 5 dove, nonostante la concorrenza de L’Eredità su Rai 1, continua a registrare ottimi ascolti tra gli affezionatissimi. I dati parlano chiaro: la prima parte del quiz condotto da Flavio Insinna nella serata di martedì 8 febbraio ha incollato allo schermo 3.403.000 telespettatori (con il 21.40% di share), mentre nella seconda parte ha ottenuto l’attenzione di 4.842.000 spettatori (con il 24.80% di share). Avanti un altro, nella stessa fascia oraria, ha raccolto prima 2.658.000 spettatori (16.90% di share), per poi salire a 4.080.000 nella seconda metà della trasmissione (21.10% di share).

Insomma, lotta strenua con il gioco a quiz concorrente di Rai1, ma i risultati ottenuti sono considerati molto buoni da Mediaset che non va a toccare l’appuntamento preserale con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Simpatica e scanzonata, la trasmissione è meno seria e impostata di quella di Insinna: Bonolis e Laurenti si lanciano in continui sketch con personaggi consolidati a loro supporto. Insomma, da un lato vince il quiz show più classico e tradizionalista, mentre Canale5 offre una variante più leggera e scherzosa per superare la monotonia della vita quotidiana.

Avanti un altro pure di sera: cosa succederà

Per il momento né Bonolis né Laurenti hanno commentato la decisione di Mediaset riguardo alla versione della trasmissione in prima serata, ma si attendono conferme – anche da parte della rete stessa. Intanto pare chiaro che qualcosa stia cambiando: il palinsesto di domenica 13 febbraio 2022 è un indizio certo. Al posto di Avanti un altro pure di sera è stato programmato il film Cado dalle nubi del simpatico comico Checco Zalone, pronto a scontrarsi con la serie Rai1 L’amica geniale di grandissimo successo e con Che tempo che fa su Rai Tre. La guerra a colpi di share continua: quali saranno le prossime evoluzioni? Come sempre, l’ultima parola la hanno sempre gli spettatori.