Ascolti tv del 9 giugno, la Nazionale non ha rivali nello share

Ascolti tv di lunedì 9 giugno, la sfida Auditel in prima serata tra la partita Italia-Moldova su Rai 1 e il film "Ticket to Paradise" su Canale 5

Fonte: Getty Images Julia Roberts e George Clooney

Su Rai 1, lunedì 9 giugno, la partita Italia-Moldova per la qualificazione dei Mondiali 2026 ha tenuto incollato il Paese al piccolo schermo. Canale 5 ha cercato di difendersi nella battaglia per gli ascolti tv programmando la commedia con Julia Roberts e George Clooney, Ticket to Paradise.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 l’ultimo appuntamento con Massimo Giletti al timone de Lo stato delle cose dove Vittorio Feltri ha commentato il referendum, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza e la rottura fra Donald Trump ed Elon Musk.

Anche Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4 si è occupato dei risultati del referendum e poi del caso di Garlasco. Su Italia 1 Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto ridere col film Così è la vita. Mentre su La7 a 100 minuti si è indagato sulle zone grigie che ancora circondano la clandestinità e l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Prima serata, ascolti tv del 9 giugno: la Nazionale fa il boom di ascolti

Su Rai 1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Moldova incolla al piccolo schermo 7.522.000 spettatori pari al 38.4% di share. Su Canale5 Ticket to Paradise ha conquistato 1.778.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene1.021.000 spettatori pari al 5.2% e Oltre il Paradiso 866.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Italia1 Così è la vita intrattiene 807.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.255.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 807.000 spettatori (6%). Su La7 100 Minuti raggiunge 605.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 358.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 401.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 9 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.780.000 spettatori pari al 9.1%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 606.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 834.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio e 1.244.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.131.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.534.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.244.000 spettatori e il 6.9% nella prima parte e 1.219.000 spettatori e il 6.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.295.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 376.000 spettatori (2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 460.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.184.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.177.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.489.000 spettatori (16.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.180.000 spettatori (18.2%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (448.000 – 4.9%), Blue Bloods totalizza 544.000 spettatori con il 4.7% nel primo episodio e 791.000 spettatori con il 5.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 414.000 spettatori (4.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 416.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.144.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 842.000 spettatori (5.4%) e Vita da Artista sigla 882.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 848.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 184.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 235.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 380.000 spettatori con il 2.6%.