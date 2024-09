Ascolti tv 8 settembre: Fiorella Mannoia sfida la comicità di Mago Forest

Fiorella Mannoia festeggia i suoi 70 anni in un concerto evento trasmesso su Rai1, mentre Mediaset lascia spazio al Mago Forest con il suo one man show

Fonte: IPA Fiorella Mannoia

La prima serata tv di domenica 8 settembre 2024 ha dato spazio a comicità, musica e approfondimento. Rai1 regala ai fan della Mannoia Semplicemente Fiorella, un concerto evento per festeggiare i 70 anni di una cantante che continua a fare la storia della musica italiana.

Su Rai 2, invece, continuano le Paralimpiadi e mentre Rai 3 lascia spazio agli approfondimenti di Presadiretta, Rete 4 trasmette Zona bianca. Mediaset opta per La rosa della vendetta, trasmesso su Canale 5, mentre Italia1 si apre alla comicità con Motel Forest. Ma chi ha totalizzato gli ascolti tv più alti di domenica 8 settembre 2024?

Prima serata, ascolti tv dell’8 settembre

La serata di ieri, domenica 8 settembre 2024, ha regalato agli spettatori un momento di grande musica per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia. Rai1 manda in onda Semplicemente Fiorella, il concerto evento registrato nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, a Roma, con numerosi colleghi e amici: uno show che ha interessato 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share. Un ottimo risultato che scalza la concorrenza comica, sportiva e di approfondimento.

Su Rai2 la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2024 intrattiene 512.000 spettatori (2.9%), mentre Rai3, con Presadiretta, segna 839.000 spettatori e uno share di 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza invece un a.m. di 597.000 spettatori (4.8%).

Mediaset ha optato invece per una puntata de La Rosa della Vendetta su Canale 5, che ha conquistato 1.798.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Italia1 lascia spazio alla comicità di Mago Forest, che con il suo one man show Motel Forest incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 268.000 spettatori, il 2%, mentre su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 402.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 327.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 3.680.000 spettatori (19.8%) battendo ogni rivale. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.563.000 spettatori e il 13.8% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.056.000 spettatori (5.8%), mentre su Rete4 4 di Sera Weekend è seguito da 842.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte.

Su La7 In Onda interessa 1.034.000 spettatori (5.6%) e su Tv8 4 Ristoranti arriva a 619.000 spettatori pari al 3.4%. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 377.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 settembre

Nel preserale, Rai1 continua con la sua Reazione a Catena – L’Intesa Vincente e ottiene un ascolto medio di 1.884.000 spettatori pari al 15.8%: Reazione a Catena, invece, coinvolge 2.759.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna tiene incollati allo schermo 1.657.000 spettatori (14.8%), mentre La Ruota della Fortuna convince 2.325.000 spettatori (17.2%).

Su Rai2 SportAbilia totalizza 521.000 spettatori con il 4.4% e le Paralimpiadi 2024 con la Pallavolo raggiungono 329.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 441.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 525.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.484.000 spettatori (16.9%). Blob segna invece 761.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 466.000 spettatori (2.9%). Su La7 È arrivato mio fratelloraggiunge 213.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Hotel conquista 333.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 262.000 spettatori con il 2.1%.