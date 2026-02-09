Ascolti tv dell’8 febbraio, è la serata di Cuori. Ma Gerry Scotti non molla

"Cuori 3" domina la prima serata dell'8 febbraio ma Gerry Scotti tallona con un nuovo episodio del Torneo di "Chi vuol essere milionario"

La domenica televisiva si conferma il terreno di scontro preferito dai giganti della tv, e i dati Auditel dell’8 febbraio 2026 ci consegnano un quadro quanto mai vivace di questa domenica ricca di titoli di primo livello. A trionfare nel prime time è ancora una volta il battito rassicurante di Cuori 3 su Rai 1: la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari continua a far innamorare il pubblico, confermandosi leader della serata grazie a quell’atmosfera irresistibile che si muove tra medicina, sentimenti e atmosfera anni ’70.

Ma se Rai 1 festeggia con le corsie delle Molinette, Canale5 risponde col colpo su colpo. Gerry Scotti, con il suo speciale Chi vuol essere milionario – Il Torneo, dimostra di essere l’usato sicuro che non tradisce mai, mantenendo una base di fedelissimi che permette a Mediaset di restare in scia. Intanto, Rai2 accende i motori (e i brividi) con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che rosicchiano share grazie al richiamo patriottico delle gare in diretta, mentre l’approfondimento di Report su Rai3 e il salotto di Che tempo che fa sul Nove si spartiscono la fetta di pubblico in cerca di inchieste e grandi interviste.

La vera “guerra di logoramento”, però, si gioca nell’access prime time. Lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ormai diventato un classico contemporaneo, un duello atavico tra il carisma di Stefano De Martino e l’esperienza di Gerry Scotti. Sebbene De Martino continui a tenere il timone del gioco dei pacchi con punte di share che sfiorano il 25%, “Zio Gerry” non molla un centimetro: la sua Ruota gira vorticosamente, tallonando Rai 1 e rendendo ogni serata un testa a testa all’ultimo punto percentuale. Un derby della TV che, per ora, non vede vinti, ma solo un pubblico spettatore di una sfida senza esclusione di colpi.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.

