Ascolti tv dell’8 febbraio, è la serata di Cuori. Ma Gerry Scotti non molla

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

La domenica televisiva si conferma il terreno di scontro preferito dai giganti della tv, e i dati Auditel dell’8 febbraio 2026 ci consegnano un quadro quanto mai vivace di questa domenica ricca di titoli di primo livello. A trionfare nel prime time è ancora una volta il battito rassicurante di Cuori 3 su Rai 1: la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari continua a far innamorare il pubblico, confermandosi leader della serata grazie a quell’atmosfera irresistibile che si muove tra medicina, sentimenti e atmosfera anni ’70.

Ma se Rai 1 festeggia con le corsie delle Molinette, Canale5 risponde col colpo su colpo. Gerry Scotti, con il suo speciale Chi vuol essere milionario – Il Torneo, dimostra di essere l’usato sicuro che non tradisce mai, mantenendo una base di fedelissimi che permette a Mediaset di restare in scia. Intanto, Rai2 accende i motori (e i brividi) con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che rosicchiano share grazie al richiamo patriottico delle gare in diretta, mentre l’approfondimento di Report su Rai3 e il salotto di Che tempo che fa sul Nove si spartiscono la fetta di pubblico in cerca di inchieste e grandi interviste.

La vera “guerra di logoramento”, però, si gioca nell’access prime time. Lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ormai diventato un classico contemporaneo, un duello atavico tra il carisma di Stefano De Martino e l’esperienza di Gerry Scotti. Sebbene De Martino continui a tenere il timone del gioco dei pacchi con punte di share che sfiorano il 25%, “Zio Gerry” non molla un centimetro: la sua Ruota gira vorticosamente, tallonando Rai 1 e rendendo ogni serata un testa a testa all’ultimo punto percentuale. Un derby della TV che, per ora, non vede vinti, ma solo un pubblico spettatore di una sfida senza esclusione di colpi.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.