La Ruota della Fortuna, Samira Lui “cigno nero”. Il grazie di Gerry dopo Verissimo

Colpi di scena e divertimento a "La Ruota della Fortuna" andata in onda domenica 8 febbraio: ecco come è andata

La domenica sera dell’access prime time di Canale 5 non sarebbe la stessa senza La Ruota della Fortuna, che è tornata proprio l’8 febbraio con una puntata che come mai prima d’ora ha dimostrato come la sorte possa giocare in modi totalmente imprevedibili. Quella giocata dai tre sfidanti è stata una partita sudatissima e in cui ogni manche ha riservato sorprese e colpi di scena.

A condurre l’amatissimo gioco come ogni sera Gerry Scotti, affiancato dall’inseparabile Samira Lui. Lei bellissima in un vestito da “cigno nero” e pronta a soddisfare le curiosità degli spettatori con interessanti aneddoti e lui incontenibile tra canti, balli e rimproveri al pubblico particolarmente esuberante della serata. Non è mancato inoltre un tenero momento tra i due conduttori dopo le parole di Samira a Verissimo la scorsa settimana.

Samira Lui “cigno nero” a La Ruota della Fortuna

L’iconico gioco di Canale 5 è solito aprirsi con l’arrivo dei due conduttori del programma, introdotti dalla band del programma. Samira Lui anche domenica 8 febbraio, come tutte le sere, ha incantato il pubblico presente e i telespettatori a casa scendendo le scale a ritmo di musica.

La ragazza non è nuova a look splendidi e raffinati, ma per l’occasione ha sfoggiato un abito che, giustamente, Gerry Scotti ha definito da “cigno nero”: “Che splendido cigno nero, un signore in fondo si è alzato in piede per vederti” . Un minidress nero lucido con una gonna corta a palloncino, maglia in trasparenza a maniche lunghe e collo alto completato e impreziosito da dettagli luminosi. Il tutto incorniciato dagli splendidi capelli di Samira. Insomma, sofisticata e ricca di stile: Samira si conferma regina de La Ruota della Fortuna.

Il “grazie” di Gerry dopo Verissimo

“Con Gerry c’è amicizia, stima, ridiamo, ci divertiamo, è la cosa più grande che uno possa ottenere: lavorare in un contesto in cui uno si diverte è davvero raro”. Così Samira Lui aveva parlato dell’amato collega domenica 1 febbraio nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Parole commosse che hanno fatto seguito a un tenero messaggio che il conduttore le aveva voluto dedicare.

Gerry ha dimostrato che le parole della compagna d’avventura non sono passate inosservate. Dopo una manche con tre frasi da indovinare a tema “amicizia”, il conduttore ha esclamato: “So che è passata una settimana dalle tue parole per me a Verissimo, ma io ti voglio ringraziare, grazie!”. Samira ha risposto subito: “Sono io che ringrazio te”. “Ti voglio bene“. Uno scambio che testimonia quello che già si intuisce attraverso lo schermo: tra Gerry e Samira c’è stima reciproca e crescente.

Come è andata la gara dell’8 febbraio a La Ruota della Fortuna

A sfidarsi a La Ruota della Fortuna sono stati la campionessa Ludovica, campionessa per due sere di seguito, Teodora, videoprogettista di Civitavecchia, e Demetrio da Marsale, responsabile commerciale di un’azienda che produce vini.

All’inizio le manche vanno avanti a fatica e tutti e tre i concorrenti beccano “bancarotta” o “passamano” sulla ruota. Insomma, nessuno dei tre, in un primo momento, è riuscito a raccogliere un gruzzolo abbastanza alto da assicurarsi un vantaggio per la ruota finale. Poi, la svolta. Demetrio è partito bene, ma viene sorpassato da Teodora, che in pochi tiri si accaparra un Jolly (che le è poi stato utile durante la gara, poiché l’ha utilizzato all’ennesima “bancarotta” uscita dalla ruota) e cifre alte. Così è riuscita a distanziarsi, creando il giusto margine da Demetrio che fino alla fine ha provato a raggiungerla. Sfortunata invece la campionessa in carica, che dopo una bancarotta in un momento sfortunato non è più riuscita a riprendersi.

Teodora è andata dunque alla ruota finale con più di 25.000 euro. La ragazza, sagace e svelta con le lettere, si è però fatta vincere dall’emozione, sbaglia tutte e tre gli enigmi dell’ultima manche, solitaria, del gioco.