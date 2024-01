Ascolti tv del 7 gennaio: La luce nella masseria sfida Terra Amara

Fonte: IPA Aurora Ruffino

Gli ascolti tv di domenica 7 gennaio 2024 sono contesi da programmi molto amati. Su Canale 5 infatti va in onda Terra Amara, soap turca dall’enorme successo in Italia. Rai 1 risponde invece con un film per celebrare i 70 anni della rete: La luce nella masseria. Si tratta di un prodotto televisivo che narra la storia della famiglia Rondinone, con la splendida Aurora Ruffino nei panni di Imma, e, attraverso gli occhi del più piccolo dei figli parla delle relazioni famigliari con i suoi scontri, i suoi dolori e le sue speranze

Italia 1 punta invece su un film amato, La fabbrica del cioccolato, con Johnny Depp nei panni dell’iconico Willy Wonka. Rai 3 trasmette Report, mentre su Rete 4 va in onda Zona bianca.

Prima serata, ascolti 7 gennaio: La luce nella masseria conquista il pubblico

Domenica 7 gennaio 2024, su Rai 1 La Luce nella Masseria in prima tv conta ben 3.445.000 spettatori pari al 19% di share. Canale 5 risponde con la soap turca Terra Amara, che conquista un a.m. di 2.682.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai 2 9-1-1 vede 826.000 spettatori (3.9%) e 9-1-1: Lone Star trasmette per 808.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato incolla allo schermo 1.324.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai 3 Report raccoglie d2.253.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza 710.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Rain Man – L’uomo della pioggia piace a 449.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 la prima puntata di Petra 2 in prima tv free registra 533.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Ammutta Muddica segna il traguardo di 478.000 spettatori (2.7%). Sul 20 Tokarev coinvolge 433.000 spettatori con il 2.2%.



Access Prima Time, dati 7 gennaio 2024: Affari Tuoi sempre primo

Affari Tuoi su Rai 1 fa giocare 5.284.000 spettatori e il 25%. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 3.421.000 spettatori (16.1%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.383.000 spettatori (6.6%). Su Rai 3 Chesarà… conta a 1.121.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend piace a 690.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 747.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda vede 1.278.000 spettatori pari al 6%. Su Tv8 4 Ristoranti appassiona 657.000 spettatori (share del 3.1%). Sul Nove Little Big Italy fa viaggiare con la gola 443.000 spettatori (2.1%).

Preserale, ascolti tv 7 gennaio

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 piace a 3.170.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità Weekend fa giocare 4.144.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend conquista 2.555.000 spettatori (16.7%) mentre Avanti un Altro! Weekend raccoglie 3.544.000 spettatori (20%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (514.000 – 3.6%), Novantesimo Minuto conta 718.000 spettatori (4.6%) e Novantesimo Minuto Tempi Supplementari appassiona 656.000 spettatori (3.7%). Squadra Speciale Cobra 11 trasmette per 445.000 individui medi (share del 2.3%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag informa 543.000 spettatori (3.2%) mentre C.S.I. Miami fa vivere avventure a 795.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3 i TGR informano 2.821.000 spettatori con il 15.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore appassiona 593.000 spettatori con il 3%. Su La7 Eden – Missione Pianeta porta in giro per il mondo 213.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Hotel sogna con 362.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy vede 278.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio.