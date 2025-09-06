Ascolti tv del 5 settembre, gioca l’Italia e Stefano De Martino salta

Pubblicato: 6 Settembre 2025 09:30

Ascolti tv del 5 settembre, gioca l’Italia e Stefano De Martino salta
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si è presa una pausa venerdì 5 settembre. Infatti su Rai 1 è stata trasmessa la partita Italia – Estonia per la qualificazione dei Mondiali e Stefano De Martino è stato costretto a cedere il posto alla Nazionale, saltando la puntata.

La settimana televisiva è stata catalizzata dallo scontro nel prime time tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. E i numeri parlano chiaro: Gerry Scotti ha sempre avuto la meglio su Stefano De Martino, anche se per pochi punti. La sospensione di venerdì certo non giova all’ex di Belen. Ma staremo a vedere nei prossimi giorni.

In prima serata, oltre alla partita dell’Italia, la tv ha proposto su Canale 5 una puntata della serie turca, Tradimento, su Italia 1 abbiamo visto Chicago Fire 13. Per il resto, ampio spazio al grande cinema. Su La7 è andato in onda Piacere, sono un po’ incinta; su Rete 4 The next three days; su Rai 2 Royal-ish – Principessa per caso e su Rai 3 The Son.

