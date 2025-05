Ascolti tv 5 maggio, Audiscion con Elisabetta Gregoraci sfida Maria Corleone 2. Chi ha vinto

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Una serata ricca di proposte in televisione: lunedì 5 maggio 2025 sono andati in onda diversi titoli, tra cui Gerri su Rai1, Maria Corleone 2 su Canale5 e su Rai2 ha fatto il suo debutto Audiscion, programma con Elisabetta Gregoraci e Gigi & Ross. Un nuovo format che ha preso il posto di Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi.

Gerri, in onda su Rai1 da lunedì 5 maggio, è una nuova serie tratta dai romanzi di Giorgia Lepore: tra i protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. Canale5 invece ha rilanciato con le nuove puntate di Maria Corleone 2, che hanno preso il posto della diretta di The Couple, condotto da Ilary Blasi, ormai vicino alla chiusura. E ancora su Rai3 è andato in onda Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, mentre Nicola Porro su Rete4 ha condotto Quarta Repubblica.

Prima serata, ascolti tv del 5 maggio

Su Rai1 lunedì 5 maggio 2025 è andata in onda la prima puntata di Gerri, che ha totalizzato 3.445.000 spettatori e il 20.9% di share. Su Canale5, invece, il secondo appuntamento di Maria Corleone 2 si è fermato a 1.718.000 spettatori con uno share dell’11%. Flop per il debutto di Audiscion con Elisabetta Gregoraci, super criticato anche sui social: 594.000 spettatori pari e il 3.6% di share.

Lo Stato delle Cose su Rai3 ha totalizzato 882.000 spettatori e il 5.8%. Quarta Repubblica su Rete4 è stato seguito da 772.000 spettatori, con il 5.7%. FBI: Most Wanted su Italia1 ha intrattenuto 964.000 spettatori con il 6%. Continuiamo con 100 Minuti su La7 che è piaciuto a 936.000 spettatori (5.5%), GialappaShow su Tv8 ha totalizzato 835.000 spettatori con il 5.1%, mentre Little Big Italy sul Nove ha conquistato 490.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time, dati del 5 maggio

Proseguiamo con gli ascolti della fascia Access Prime Time del 5 maggio 2025: Cinque Minuti su Rai1 ha totalizzato 4.807.000 spettatori con il 24.3%, mentre Affari Tuoi ha conquistato ben 5.992.000 spettatori (29.1%). Invece, Striscia la Notizia su Canale5 è stato seguito da 2.761.000 spettatori pari al 13.4%. Il TG2 Post su Rai2 è stato la scelta di 578.000 spettatori con il 2.8% di share.

Il Cavallo e la Torre su Rai3 è stato seguito da 1.229.000 spettatori, con il 6.2% di share, mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.588.000 spettatori (7.7%). Nella prima parte 4 di Sera su Rete4 ha totalizzato 903.000 spettatori, mentre nella seconda parte 782.000 spettatori (3.8%). Per quanto riguarda N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato scelto da 1.241.000 spettatori, con il 6.1%. Veniamo a Otto e Mezzo su La7 che ha conquistato 1.740.000 spettatori con il 8.4%, mentre Foodish su Tv8 515.000 spettatori e il 2.5%. Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo sul Nove ha radunato 414.000 spettatori (2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 maggio

Ecco gli ascolti tv del preserale del 5 maggio 2025. L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai1 è stata seguita da 2.942.000 spettatori pari al 24.1%; invece, L’Eredità ha totalizzato 4.302.000 spettatori con il 27.5%. Avanti il Primo! Story su Canale5 ha totalizzato 2.306.000 spettatori (18.5%), invece Avanti un Altro! Story ha radunato 2.921.000 spettatori (19.1%). TGSport Sera su Rai2 è stato scelto da 474.000 spettatori con il 4.3% , mentre Blue Bloods ha conquistato 641.000 (4.5%) spettatori nel primo episodio, e poi 858.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio.

Le news dei TGR su Rai3 hanno informato 2.301.000 spettatori, con il 14.1%, mentre invece Blob è stato scelto da 1.028.000 spettatori, con il 5.5%; Riserva Indiana ha totalizzato 890.000 spettatori (4.5%). La promessa su Rete4 ha conquistato 929.000 spettatori e il 5.2%. Studio Aperto Mag su Italia1 ha siglato 321.000 spettatori (2.5%); C.S.I. Miami ha convinto 473.000 spettatori (2.7%). Passiamo a Famiglie d’Italia su La7, in replica, scelto da 200.000 spettatori pari all’1.5%, 4 Ristoranti su Tv8 da 260.000 spettatori (1.7%) e Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove da 354.000 spettatori (2.2%).