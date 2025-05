Com'è andata la prima puntata di Audiscion? Il programma comico con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci non ha convinto gli spettatori: forti critiche sui social, soprattutto per la conduttrice

Fonte: ANSA Elisabetta Gregoraci

Audiscion è il nuovo programma comico di Rai 2, partito senza i grandi eventi promozionali di Rai 1, certo, ma non per questo di secondaria importanza. Si pensi ad esempio agli inizi di Belve e Stasera tutto è possibile.

Alla guida il duo comico Gigi & Ross, insieme con Elisabetta Gregoraci. Non un trittico inedito, anzi. Li avevamo già visti a Made in Sud e in Mad in Italy. Vediamo com’è andata la prima puntata.

L’alchimia del trio. Voto: 5

Potremmo dire che Gigi & Ross, insieme con Elisabetta Gregoraci, abbiano ripreso da dove interrotto anni fa. Nel tempo trascorso, la conduttrice ha accumulato esperienza, lavorando sul palco di Battiti live e ottenendo un riscontro generalmente positivo, prima di cedere il posto a Ilary Blasi.

In questa prima puntata, però, non si registrano migliorie ma un passo indietro alquanto netto. I due comici accolgono il pubblico e lo fanno alla loro maniera. Nulla di eclatante ma la naturalezza nello stare sul palco è chiara. L’arrivo della Gregoraci è invece accompagnato da un chiaro bisogno: il gobbo. Ciò inficia le interazioni, limitandone al solo copione. Per fare un esempio generalmente noto, siamo distanti anni luce dalla coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Il format. Voto: 5

Non è cambiato davvero nulla rispetto ad altri esperimenti del genere in casa Rai. I conduttori paiono prendere tempo con mini gag, in attesa del prossimo intervento comico, che appare sul palco o in mezzo al pubblico.

Le critiche sui social sono state impietose. C’è chi ha parlato del Gialappa’s Show, sottolineando come l’idea della Rai sia stata quella di proporre la propria alternativa nella stessa giornata della proposta comica di TV8, decisamente più apprezzata.

Il tutto senza neanche l’accortezza di ragionare sul fatto che Gigi & Ross sono coinvolti da tempo con la Gialappa e, in particolare Gigi, ha svariate imitazioni ancora all’attivo. Una doppia presenza che disturba, ma non è l’unico elemento a far storcere il naso.

Ad ogni modo, senza neanche andare a disturbare la Gialappa, si potrebbe vedere in questo progetto un Made in Sud, in miniatura, con il difetto enorme d’essere manchevole nell’alchimia di gruppo. La Rai ripropone ancora e ancora lo stesso format, fin dai tempi di Bulldozer, con la differenza che al tempo la Panicucci aveva tra le mani un ottimo materiale comico. Oggi si fa fatica a far reggere il peso dello show al cast scelto.

La passione per la lettura di Elisabetta Gregoraci. Voto: 5

Il pubblico in studio sembra aver gradito ma quello da casa decisamente no. La prima puntata di Audiscion è stata infatti accompagnata da una serie di feroci critiche. Una comicità anni ’90, che forse non avrebbe fatto ridere neanche allora. Questo è il mood su X, dov’è costante il confronto con la Gialappa.

Guardando nello specifico a Elisabetta Gregoraci, le viene imputato di leggere tutto dall’inizio alla fine. Ha commesso degli errori? No, così come non lo hanno fatto Gigi & Ross. Il problema dell’affidarsi estremamente al gobbo, però, è la perdita di naturalezza. È risultata evidente la paura di commettere errori o, se vogliamo, la poca preparazione che ha impedito una certa dose di spontaneità.

L’elemento peggiore? Decisamente il copione posto su di un tavolino di scena. Sarà stata l’ansia della prima puntata ma la Gregoraci ha di fatto costantemente abbassato lo sguardo dinanzi alle telecamere, così da leggere tutto ciò che diceva. Una scena difficile da accettare al di fuori di un contesto del tutto amatoriale in un teatro di provincia.