Ascolti tv 4 agosto, Ilary Blasi sfida tutti con l’ultimo appuntamento di Battiti Live

Gli ascolti tv 4 agosto: su Canale5 in onda l'ultimo appuntamento di Battiti Live condotto da Ilary Blasi, su Rai1 il film su Califano

IPA Ilary Blasi

Chi ha vinto la sfida di ascolti tv di lunedì 4 agosto 2025? Su Rai1 è andato in onda il film Califano, omaggio alla vita e alle opere dell’artista: interpretato da Leo Gassmann, nel cast ci sono anche Valeria Bono e Andrea Ceravolo. Su Canale5 abbiamo visto l’ultimo appuntamento di Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Alvin: il successo, tra tormentoni e battute, è assicurato. Ormai siamo ad agosto e la televisione va in parte in ferie: di seguito i dati.

Prima serata, ascolti tv del 4 agosto

Nella serata di lunedì 4 agosto, il pubblico ha premiato ancora una volta la musica e l’intrattenimento leggero. Su Canale 5, l’ultimo appuntamento con Cornetto Battiti Live ha conquistato 2.064.000 spettatori pari al 19.3% di share, chiudendo con un risultato positivo. Su Rai1, invece, il film Califano, dedicato alla vita dell’artista e interpretato da Leo Gassmann, ha coinvolto 1.549.000 spettatori con l’11.7% di share.

Su Rai2, la serie Elsbeth incuriosisce 702.000 spettatori (4.8%), mentre su Italia 1 Chicago P.D. segna 1.183.000 spettatori con l’8%. Su Rai3, Filorosso ottiene 643.000 spettatori (5.2%) e su Rete 4 il film Gold Run – L’oro di Hitler totalizza 709.000 spettatori (5.4%). Su La7, La Mala – Banditi a Milano si ferma a 317.000 spettatori con il 3.2%.

Su Tv8, GialappaShow totalizza 422.000 spettatori (3.2%), mentre sul Nove Little Big Italy registra 456.000 spettatori (3.1%). Più indietro, su Rai4, il film Snake Eyes – G.I. Joe: Le origini raduna 201.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 4 agosto

Nel preserale, è Gerry Scotti a prendersi tutta la scena: La Ruota della Fortuna vola altissimo su Canale 5, con ben 4.420.000 spettatori e uno share del 26.9%. Su Rai1 Techetechetè si difende bene con 2.810.000 spettatori e il 17.2%. Un Posto al Sole su Rai3 continua a essere una certezza estiva con 1.237.000 spettatori (7.5%), mentre In Onda su La7 fa segnare 1.162.000 spettatori con il 7.1%, confermandosi un punto fermo dell’informazione serale.

Italia 1 con N.C.I.S. conquista 1.031.000 spettatori (6.4%), mentre su Rai2 TG2 Post si ferma a 457.000 spettatori (2.8%). Più in basso, Generazione Bellezza su Rai3 totalizza 735.000 spettatori (4.8%), e 4 Ristoranti su Tv8 raggiunge 439.000 spettatori (2.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 573.000 spettatori con il 3.5%. Infine, su Rete4 4 di Sera News registra 700.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 562.000 (3.4%) nella seconda.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 agosto

Nel preserale di Rai1, Reazione a Catena si conferma abbastanza seguito: la prima parte (L’Intesa Vincente) coinvolge 2.114.000 spettatori (21.1%), mentre il gioco principale vola a 3.136.000 spettatori con uno share del 24.8%. Su Canale 5, ritroviamo con piacere Sarabanda: Prima Sfida convince 1.571.000 spettatori (17.9%), mentre il programma principale si assesta su 2.094.000 spettatori (18.1%).

Ottimi risultati per i TGR Rai3, che tengono informati ben 1.905.000 spettatori (14.9%), seguiti da Blob con 605.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 La Promessa si difende bene con 695.000 spettatori e il 5%. Rai2 propone The Rookie con 425.000 spettatori (3.9%) e N.C.I.S. con 548.000 spettatori (4%), dopo TGSport Sera (314.000 – 3.6%).

Italia 1 resta più indietro: Studio Aperto Mag si ferma a 277.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami registra 474.000 spettatori (3.5%). Chiudono la fascia Cash or Trash sul Nove (388.000 spettatori, 2.8%), 4 Hotel su Tv8 (153.000, 1.3%) e la replica di Famiglie d’Italia su La7 (137.000 spettatori, 1.3%).