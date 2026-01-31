Ascolti tv del 30 gennaio, la finale di Tali e Quali. Gerry Scotti salta

Gerry Scotti salta su Canale 5 per lasciare il posto a Gabriel Garko. Su Rai 1 Nicola Savino ha condotto la finale di "Tali e Quali": tutti gli ascolti

Venerdì 30 gennaio è stato caratterizzato da una grande novità televisiva. Canale 5 ha fatto saltare l’appuntamento in prima serata con Gerry Scotti e La Ruota dei Campioni per dare spazio alla fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La mini serie Colpa dei sensi, su Canale 5, racconta la storia del colonnello dell’esercito Davide D’Amico, segnato da un tragico passato: l’omicidio della madre da parte del padre. Gabriel Garko si è trovato così a competere con la finale di Tali e Quali su Rai 1.

Su Rai 2 è andato in onda il film Gran Turismo La storia di un sogno impossibile, mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – Verità per Giulio Regeni.

A Quarto Grado su Rete 4 si è parlato del femminicidio di Federica Torzullo e del giallo di Garlasco. Mentre Italia 1 ha proposto Pirati dei Caraibi II. Su La7 è tornato il consueto appuntamento con Propaganda Live.

Anche se ha perso la prima serata Gerry Scotti può contare sull’access prime time con La Ruota della Fortuna, scontrandosi come al solito con Stefano De Martino e il suo Affari tuoi.

