Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Due colleghi, due amici che si trovano ancora a scontrarsi nella sfida degli ascolti tv del sabato sera. Maria De Filippi e Carlo Conti sono tornati in onda con i loro programmi, da un lato Amici – storico talent di Canale5 – e dall’altro Ne vedremo delle belle, esperimento di Rai1 ideato proprio dal direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo che ha riportato in tv un gruppo di gloriose showgirl anni ’90.

La sfida della prima serata è praticamente senza rivali, dato che il programma in onda su Mediaset non fa che macinare ascolti. La liturgia dello show, collaudata ormai da anni, continua a funzionare senza intoppi. Ma le new entry, prima fra tutte quella del nuovo giudice Amadeus, ha di certo arricchito una trasmissione che col tempo è diventata un vero punto di riferimento per i telespettatori di Rai1. Carlo Conti ci prova, ci prova davvero, e ottiene un programma godibile fatto di intrattenimento ma anche di una sana rivalità tra alcuni dei volti che hanno fatto la storia della tv anni ’90.

E sulle altre Reti? Su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di F.B.I. mentre su Rai3 abbiamo visto una nuova puntata di Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, che aveva temuto in un mancato rinnovo del suo programma d’approfondimento a inizio stagione. Su Italia1 abbiamo invece visto Madagascar 2, mentre su Rete4 abbiamo assistito a Il ritorno di Don Camillo. Sul Nove, è stata invece trasmessa una nuova puntata di Accordi e disaccordi con la conduzione di Luca Sommi e la partecipazione di Marco Travaglio.

Prima serata, ascolti tv del 30 marzo

Su Rai1 la seconda puntata di Ne Vedremo delle Belle ha intrattenuto 2.161.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con il Serale di Amici ha raccolto davanti al video 3.566.000 spettatori con uno share del 25.6%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 863.000 spettatori pari al 4.8% e F.B.I. International 780.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Madagscar 2 – Via dall’isola ha radunato 762.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 679.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo totalizza un ascolto medio di 1.028.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 982.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 Ago sigla 198.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 456.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 30 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 5.748.000 spettatori (30.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.700.000 spettatori con il 14.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa 525.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.257.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 il debutto di Un Alieno in Patria è seguito da 677.000 spettatori con il 3.7% (Gli Alieni Siamo Noi a 421.000 e il 2.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 840.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su Tv8 la Sprint Race di MotoGP è seguita da 495.000 spettatori pari al 2.7%, mentre Paddock Live Show conquista 342.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un ascolto medio di 524.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 30 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.599.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha registrato 3.890.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.938.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.716.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (225.000 – 2.1%) e Dribbling (269.000 – 2.4%), F.B.I. segna 354.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 560.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 429.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 546.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.838.000 spettatori pari all’11.7%, mentre Blob segna 752.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 781.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 295.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 le qualifiche di MotoGP registrano 271.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 359.000 spettatori e il 2.7%.