Il ritorno in onda di "Report" su Rai3 mette in difficoltà "Che tempo che fa" di Fabio Fazio: ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv?

Fonte: Ansa Fabio Fazio

Una nuova ed emozionante sfida anima gli ascolti tv del 27 ottobre. Il ritorno di Report, attesissimo, ha infatti fatto vacillare i dati auditel di Che tempo che fa, generalmente molto stabili, mentre sulle altre Reti la programmazione è stata quella abituale. In onda anche l’ultima puntata di Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini, per il quale non sappiamo se sia in programma una seconda stagione visti gli ascolti poco soddisfacenti, mentre Canale5 ha schierato i nuovi episodi della dezi turca La rosa della vendetta.

Su Rai2 sono andati in onda in nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Italia1 è stata trasmessa una nuova puntata de Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rete4 abbiamo invece visto la puntata domenicale di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti. Ma chi ha vinto gli ascolti tv del 27 ottobre? Di certo la sfida si è disputata tra Report su Rai3 e Che tempo che fa sul Nove. Vediamo tutti i dati auditel.

Prima serata, ascolti tv del 27 ottobre

Su Rai1 l’ultima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.107.000 spettatori pari all’11,5% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.382.000 spettatori con uno share del 12,8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 606.000 spettatori (2,9%) e 9-1-1: Lone Star 620.000 spettatori (3,2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.221.000 spettatori con il 9%.

Su Rai3 il ritorno di Report segna 2.643.000 spettatori pari al 13,8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca di Domenica totalizza un ascolto medio di 451.000 spettatori (3,2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 224.000 spettatori e l’1,3%. Su Tv8 la Formula 1, dalle 20:56 alle 1:02, ottiene un netto di 552.000 spettatori con il 3,6%. Sul Nove, dopo la presentazione (992.000 – 5,2%), Che Tempo Che Fa raduna 1.683.000 spettatori con l’8,2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 777.000 con il 6,6%.

Access Prime Time, dati del 27 ottobre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.816.000 spettatori (23,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.622.000 spettatori pari al 12,6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.257.000 spettatori (6,2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 891.000 spettatori e il 4,4% nella prima parte e 752.000 spettatori e il 3,6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 570.000 spettatori (2,7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 592.000 spettatori pari al 3,1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.619.000 spettatori pari al 16,7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.335.000 spettatori pari al 19%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.470.000 spettatori (16,3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.003.000 spettatori (17,5%).

Su Rai2 S.W.A.T. totalizza 339.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 529.000 spettatori con il 2,8% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 538.000 spettatori (3,4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 607.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.359.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 745.000 spettatori (3,9%) e Report Lab debutta a 1.621.000 spettatori (8,1%). Su Rete4 La Promessa interessa 770.000 spettatori (4,1%). Su La7 Chocolat raggiunge 317.000 spettatori e il 2,1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 297.000 spettatori (1,9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (263.000 – 1,8%), Che Tempo Che Farà ha interessato 461.000 spettatori con il 2,6%.