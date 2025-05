Ascolti tv del 25 maggio, Le indagini di Lolita Lobosco 3 contro La notte del cuore

Domenica 25 maggio all'insegna delle repliche e dei "Best of": chi ha vinto la gara degli ascolti del 25 maggio

Fonte: IPA Luisa Ranieri

Le indagini di Lolita Lobosco 3 domina in solitaria. Nella prima domenica della stagione con la programmazione tv già scarica di novità, la fiction in replica con protagonista Luisa Ranieri si conferma leader degli ascolti domenicali contro una concorrenza che è stata praticamente nulla. Su Canale5 abbiamo infatti assistito a La notte del cuore, mentre su Italia1 è andata in onda la prima puntata di Sarabanda Celebrity con la conduzione di Enrico Papi.

Su Rai3 è invece andato in onda il consueto appuntamento con Report, con la conduzione di Sigfrido Ranucci, mentre su Rai2 sono stati trasmessi i nuovi episodi di NCSI. Il Nove ha invece ospitato il Best of di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che si è concluso il 18 maggio con l’ultima puntata della stagione. Su Rete4, Giuseppe Brindisi ha condotto Zona Bianca. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 25 maggio? Vediamo insieme tutti i dati dell’ultima domenica del mese.

Prima serata, ascolti tv del 25 maggio

Su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha interessato 2.505.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Notte nel Cuore ha conquistato 1.904.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 758.000 spettatori (4.3%) e N.C.I.S. Origins 683.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 l’esordio di Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 1.264.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3, dopo Report Lab (832.000 – 5%) e la presentazione (1.183.000 – 6.7%), Report segna 1.585.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 850.000 spettatori (6.4%). Su La7 Adaline – L’eterna giovinezza raggiunge 574.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 Senna ottiene 316.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 329.000 spettatori con il 2.7%

Access Prime Time, dati del 25 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.915.000 spettatori e il 28.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.041.000 spettatori pari all’11.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.129.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 759.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 729.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 909.000 spettatori (5.2%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 404.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.035.000 spettatori pari al 18.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.126.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.618.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.924.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (275.000 – 2.7%), Equitazione – Gran Premio Roma totalizza 208.000 spettatori con l’1.7%, mentre Blue Bloods sigla 609.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 364.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. Miami raccoglie 416.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.885.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 667.000 spettatori (4.4%). Su La7 La7 Doc – L’Etichetta Reale raggiunge 120.000 spettatori e l’1.1% nella prima parte e 173.000 spettatori e l’1.3% nella seconda parte. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha conquistato 1.437.000 spettatori (11.1%).