Ascolti tv del 23 aprile, Julia Roberts o la partita Inter-Milan o Mare Fuori 5

Fonte: IPA Julia Roberts

Julia Roberts, protagonista su Rai 1 del film Wonder, ha commosso il pubblico televisivo di mercoledì 23 aprile. Anche se gli appassionati di calcio non si sono persi su Canale 5 la partita di Coppa Italia, Inter-Milan.

Dunque, è stata una serata televisiva molto variegata. Su Rai 1 il film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson ha affrontato il tema della diversità e integrazione nel mondo dei più giovani raccontando la storia di Auggie che soffre della sindrome di Treacher-Collins, che gli ha causato fra l’altro una grave deformità del cranio e del volto. Per questa ragione i genitori hanno deciso di non mandarlo alle elementari e dargli un’istruzione privata. Ma alle medie il ragazzino comincia a frequentare una scuola dove dovrà affrontare una serie di problemi per integrarsi.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è indagato sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich. Mentre su Rai 2 è andata in onda una puntata di Mare Fuori 5.

Su Canale 5 è stata trasmessa la partita Inter-Milan, mentre su Rete 4 a Fuori dal Coro si è parlato della scomparsa di Papa Francesco, con un’analisi dei suoi dodici anni di papato e dell’eredità che ha lasciato: tante le sue battaglie, a partire dalla lotta alla pedofilia per arrivare al tentativo di riformare la Chiesa, abolire gli sprechi e aiutare i poveri.

La puntata di Una giornata particolare su La7 era dedicata a Francesco, il santo che ha ispirato il pontificato di Jorge Mario Bergoglio.

Prima serata, ascolti tv del 23 aprile: domina la partita. Wonder tocca il 10,2%

Su Rai 1 Wonder incolla al piccolo schermo 1.850.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Inter-Milan ha conquistato 6.105.000 spettatori con uno share del 29.7%. Su Rai2 Sulle ali della musica intrattiene 875.000 spettatori pari al 4.9%.

Su Italia1 Il richiamo della foresta ottiene 1.176.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.622.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 878.000 spettatori (6.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 911.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 474.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Via dall’incubo raduna 354.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, dati del 23 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.610.000 spettatori (24.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.220.000 spettatori (24.3%). Su Canale5 Striscina la Notizina di 11 minuti raccoglie 2.967.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 587.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.295.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.078.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.579.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 942.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 882.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.663.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish totalizza 465.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 469.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.617.000 spettatori pari al 21.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.841.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.739.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.783.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (354.000 – 3.3%), Blue Bloods totalizza 649.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 793.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 387.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 488.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.087.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 941.000 spettatori (5.4%) e Riserva Indiana sigla 737.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 843.000 spettatori (4.9%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 195.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 271.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 375.000 spettatori con il 2.3%.