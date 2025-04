Wonder, la storia vera raccontata dal film Julia Roberts

Fonte: IPA Julia Roberts nel film Wonder

Stasera, mercoledì 23 aprile 2025, il film Wonder va in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:30. Senza dubbio si tratta di un appuntamento da non perdere per chi ama le storie vere capaci di toccare il cuore.

Questo film con Julia Roberts e Owen Wilson ha conquistato il pubblico raccontando la vicenda emozionante di Auggie, un bambino alle prese con la sua prima esperienza a scuola.

Prepariamoci dunque a commuoverci con la storia vera che ha ispirato il film, una vicenda che insegna il valore della gentilezza.

La storia vera che ha ispirato Wonder

Wonder nasce da un episodio reale. L’autrice del romanzo, R.J. Palacio, era fuori con il figlio piccolo quando si imbatté in una bambina con una grave deformazione facciale. Il suo bimbo reagì spaventato e si mise a piangere. Palacio, imbarazzata, si allontanò in fretta senza fermarsi a spiegare. Quel momento la scosse e la portò a riflettere su cosa significhi vivere ogni giorno con un volto “differente” agli occhi degli altri.

Da quella riflessione nacque nel 2012 il romanzo Wonder, in cui Palacio racconta la storia di August “Auggie” Pullman per insegnare a guardare oltre le apparenze. Il libro fu un successo, tradotto in tutto il mondo e amato per il suo messaggio di empatia e coraggio. Un trionfo tale da convincere Hollywood a trarne un film, quello che vedremo stasera su Rai 1.

Auggie Pullman: tra realtà e finzione

La condizione di Auggie ha un nome: la sindrome di Treacher Collins, una malattia genetica rara che deforma il viso fin dalla nascita. Spesso causa problemi di udito e respirazione, ma non intacca l’intelligenza. Wonder mostra che dietro un volto fuori dal comune c’è un bambino come tutti gli altri, con sogni, paure e il desiderio di essere accettato.

La storia di Auggie nel film è di fantasia, ma riflette l’esperienza di tanti bambini con la stessa sindrome. In realtà, molti bambini come Auggie affrontano numerose operazioni chirurgiche e difficoltà quotidiane. Il film condensa queste sfide concentrandosi sul primo anno di scuola di Auggie, tra bullismo e nuove amicizie, offrendo un finale più ottimistico rispetto alla realtà. Anche se la vita vera è più complessa e non regala epiloghi perfetti, il messaggio di speranza, ossia la gentilezza che vince sulla paura, rispecchia la forza di tante famiglie.

Julia Roberts, Jacob Tremblay e il cast di Wonder

A rendere Wonder ancora più emozionante c’è un cast d’eccezione. Julia Roberts è Isabel, la mamma di Auggie, amorevole e determinata a proteggere suo figlio. Owen Wilson è Nate, il papà dal cuore grande e sempre positivo, mentre il giovanissimo Jacob Tremblay, trasformato dal trucco prostetico, dà vita al piccolo Auggie.

Il successo del film e il suo messaggio di speranza

Uscito nel 2017, Wonder è stato un successo mondiale con oltre 300 milioni di dollari incassati al box office. Critica e pubblico lo hanno accolto con entusiasmo, elogiandone la delicatezza nel trattare un tema difficile senza retorica.

Ciò che rende Wonder speciale è il suo messaggio positivo. Il motto che attraversa la storia, “quando puoi scegliere tra avere ragione ed essere gentile, scegli la gentilezza”, riassume la lezione: Wonder è un inno alla diversità e all’accettazione, capace di far riflettere sull’importanza di accogliere l’altro con empatia. Una storia che scalda il cuore e ricorda quanto possa essere potente la gentilezza.