Ascolti TV del 22 giugno, chi ha vinto tra Italia-Germania e La notte del cuore

IPA Sigfrido Ranucci

Calcio, soap o approfondimento giornalistico? Gli ascolti tv di domenica 22 giugno, quella che ha segnato il ritorno in onda di Sarabanda, ci raccontano qualcosa di più sulle preferenze del pubblico che fino a settembre deve rassegnarsi – in parte – alle repliche. Su Rai2 abbiamo assistito al match calcistico che si è disputato tra le Nazionali di calcio Under 21 Italia e Germania, mentre Canale5 ha proposto una nuova puntata de La notte del cuore. Su Rai1, è invece andato in onda lo Speciale Tg1 – Attacco all’Iran.

Su Rai3 abbiamo invece visto Report, condotto da Sigfrido Ranucci, con una lunga inchiesta dedicata alle stragi di mafia, mentre Retequattro ha visto andare in onda un nuovo appuntamento con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Su Italia1 è invece tornato in onda Sarabanda Celebrity, il reboot del celebre quiz musicale ancora condotto da un inossidabile Enrico Papi.

Prima serata, ascolti tv del 22 giugno

Su Rai1 Speciale TG1 – Attacco all’Iran ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.781.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 il quarto di finale degli Europei Under 21 – Germania-Italia intrattiene 2.100.000 spettatori (14.7%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 992.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (743.000 – 5.1%) e la presentazione (927.000 – 6.1%), Report segna 1.082.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 692.000 spettatori (5.9%). Su La7 In Onda raggiunge 851.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il re dei giochi ottiene 378.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy raduna 418.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 22 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 3.980.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.033.000 spettatori pari al 13.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 779.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 820.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 817.000 spettatori e il 5.3% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 414.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 231.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, dalle 18:40 alle 19:29, ha ottenuto un ascolto medio di 1.655.000 spettatori pari al 15.1%, mentre Reazione a Catena, dalle 19:31 alle 19:54, ha coinvolto 2.572.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.259.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.486.000 spettatori (12.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (218.000 – 2.4%) e I Mestieri di Mirko (159.000 – 1.6%), Blue Bloods sigla 347.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 567.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Juventus-Wydad sigla 1.877.000 spettatori (17.3%); pre e post gara a 1.152.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.717.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 645.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 692.000 spettatori (5.1%). Su La7 Speciale TGLa7 raggiunge 303.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 188.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show è la scelta di 202.000 spettatori pari all’1.8%.