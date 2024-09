Ascolti tv del 20 settembre, il grande ritorno di Tale e Quale Show

Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di "Tale e Quale Show", mentre Canale 5 ha proposto un nuovo episodio di "Endless Love"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Alessia Marcuzzi

Carlo Conti è tornato su Rai 1 in prima serata con la nuova stagione di Tale e Quale Show. Canale 5 non ha cambiato programmazione e ha mandato in onda una puntata della fiction Endless Love. La guerra degli ascolti tv si fa ardua.

Dunque, in attesa di vederlo alla conduzione del Festival di Sanremo, Carlo Conti si aggiudica la prima serata di Rai 1 con Tale e Quale Show, quest’anno orfano di Loretta Goggi, sostituita in giuria da Alessia Marcuzzi. Su Canale 5 la nuova puntata della soap turca, Endless Love riparte con le preoccupazioni di Kemal dopo le minacce alla sua famiglia.

Su Rai 3 è andato in onda l’omaggio ai 90 anni di Sophia Loren con il film Matrimonio all’italiana. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si è parlato della vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta: il “cimitero dei bambini”. Gli inquirenti cercano di capire le possibili motivazioni all’infanticidio da parte di Chiara Petrolini, 22 anni, studentessa di giurisprudenza, scout, oratoriana, ben inserita nella sua comunità e baby sitter di fiducia di molte famiglie.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 20 settembre