Ascolti del 16 giugno, Veronica Gentili sfida Jennifer Lopez

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Lunedì 16 giugno in tv la sfida degli ascolti è stata tutta al femminile. Infatti, Veronica Gentili ha condotto su Canale 5 l’Isola dei Famosi, mentre Rai 1 ha trasmesso il film Un amore a 5 stelle con Jennifer Lopez.

Gli amanti delle commedie americane non potevano perdersi su Rai 1 Un amore a 5 stelle con la coppia Jennifer Lopez e Ralph Fiennes: lei cameriera in un hotel di lusso, lui un politico candidato al senato che per una serie di equivoci e scambi di identità, finiscono ovviamente per innamorarsi.

Invece all’Isola dei Famosi su Canale 5 Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese si sono giocati il tutto per tutto

Su Rai 3 Manuela Moreno ha condotto Filorosso, il programma dell’attualità estiva. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarta Repubblica e su La7 è andato in onda 100 minuti.

Prima serata, ascolti tv del 16 giugno: Isola non decolla. Vince Un amore a 5 stelle

Su Rai 1 Un amore a 5 stelle incolla al piccolo schermo 2.749.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.779.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 La Casa dei Misteri intrattiene 688.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Chelsea-Los Angeles FC è seguita da 1.612.000 spettatori con il 9.3%.

Su Rai3 il ritorno di Filorosso segna 626.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (7.2%). Su La7 100 Minuti raggiunge 724.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 il debutto di In & Out – Niente di Serio ottiene 347.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 481.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time, dati del 16 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti 5.027.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.301.000 spettatori pari al 12.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 657.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Mondiale per Club Live raduna 674.000 spettatori (4%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 819.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.380.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.155.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 1.141.000 spettatori e il 6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.514.000 spettatori (8%). Su Tv8 Foodish totalizza 487.000 spettatori (2.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 565.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.333.000 spettatori pari al 21.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.223.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.529.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.297.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 gli Europei di Scherma totalizzano 142.000 spettatori con l’1.6%, 160.000 spettatori con l’1.3%, 142.000 spettatori con l’1% e 207.000 spettatori con l’1.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 378.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 563.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.068.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 766.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 780.000 spettatori (5.1%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 143.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 313.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 551.000 spettatori con il 3.6%.