Ascolti tv del 16 aprile, Vanessa Incontrada sfida il mito di Whitney Houston

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Vanessa Incontrada

La serata televisiva di mercoledì 16 aprile ha visto protagoniste due grandi donne. Su Rai 1 è andato in onda il film ‎Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, mentre su Canale 5 è tornata Vanessa Incontrada, protagonista delle fiction Tutto quello che ho.

Vanessa Incontrada torna nei panni di Lavinia per la seconda puntata della serie Tutto quello che ho, su Canale 5. I genitori di Camilla procedono nelle indagini su binari opposti. Lavinia prende una strada più emozionale, cercando di comprendere il rapporto tra sua figlia e Kevin. Matteo invece si è fissato su Kevin, non crede alla favola di Romeo e Giulietta e cerca il modo di incastrare il ragazzo. Quando Lavinia intuisce che qualcosa davvero non torna, prende una decisione tanto inaspettata quanto sconvolgente.

Su Rai 1 è andato in onda il biopic Whitney – Una voce diventata leggenda, dedicato alla grande cantante, qui interpretata da Naomi Ackie. Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato della morte di Liliana Resinovich: dopo tre anni, viene indagato per omicidio volontario il marito, Sebastiano Visintin, che continua a proclamarsi innocente.

Su Rai 2 è proseguita la saga di Mare Fuori 5, mentre su Rete 4 Mario Giordano ha condotto Fuori dal Coro. Su La7 Una Giornata Particolare è stata dedicata alle donne della Bibbia.

Prima serata, ascolti tv del 16 aprile: Vanessa Incontrada imbattibile

Su Rai 1 Whitney Houston – Una voce diventata leggenda incolla al piccolo schermo 1.933.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Tutto quello che ho ha conquistato 2.419.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 il quarto appuntamento con Mare Fuori 5 intrattiene 716.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro incolla davanti al video 719.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.710.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.070.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 la partita di Champions League – Real Madrid-Arsenal ottiene 1.535.000 spettatori con l’8.3%. Sul Nove The Legend of Zorro raduna 280.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time, dati del 16 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.398.000 spettatori (23.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.379.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.587.000 spettatori pari al 13.1%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 397.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.276.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.084.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 935.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 838.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.502.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Champions League Live totalizza 311.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 468.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.979.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.210.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.799.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.729.000 spettatori (19.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (388.000 – 3.4%), Blue Bloods totalizza 603.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 742.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 334.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 508.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.285.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 968.000 spettatori (5.4%) e Riserva Indiana sigla 895.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 858.000 spettatori (4.9%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 193.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 189.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 367.000 spettatori con il 2.3%.