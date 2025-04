Tutto quello che ho, trama, cast e quante puntate sono: tutto sulla serie tv di Canale 5

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Mercoledì 9 aprile segna l’esordio, in prima serata su Canale 5, di Tutto quello che ho. Con Vanessa Incontrada come volto principale, l’inedita fiction è coprodotta da RTI- 7 Verticale e vede alla direzione Monica Vullo e Riccardo Mosca, registi di straordinaria sensibilità; ci troviamo di fronte ad un racconto d’amore, di resilienza e capacità di guardare al futuro, tratto da una struggente storia vera.

Nello straordinario cast spiccano anche i nomi di Marco Bonini, Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Edoardo Miulli, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

“Tutto quello che ho”, trama della nuova serie tv di Canale 5 con Vanessa Incontrada

Ambientata nella città di Livorno, Tutto quello che ho vede protagonista Vanessa Incontrada, nel ruolo di Lavinia, e Marco Bonini in quello di Matteo Santovito: una madre e un padre, un avvocato di successo e un poliziotto, una coppia affiatata e serena, con due adorati figli.

Camilla (Margherita Attorre) è una diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, mentre Roberto (Edoardo Miulli) un quattordicenne timido e patito di canottaggio.

Gli equilibri della famiglia vanno però presto in pezzi, scossi da una tragedia che improvvisamente si abbatte sulle loro vite: la primogenita esce di casa in un normale venerdì sera di maggio, per poi scomparire misteriosamente. Iniziano le disperate ricerche: Lavinia analizza le tracce che la giovane ha lasciato tra gli effetti personali, prendendo coscienza di una realtà che fatica a riconoscere. Matteo, dalla sua, guida i suoi colleghi poliziotti in un’indagine capillare rovesciando l’intera città.

Arriva l’arresto di Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini nigeriane con dei precedenti penali, che solleva diverse domande ma consegna anche delle risposte: lui conosce Camilla e sembra essere coinvolto nella vicenda. Se Matteo, sulla base di alcuni indizi, ne è convinto Lavinia, invece, sembra avere molti dubbi in merito e crede fermamente nell’esistenza di un’altra verità: per dimostrarlo rischierà il tutto per tutto, sfidando lo studio legale, la polizia e la fiducia del marito.

Sarà proprio Kevin a indicargliela, mostrandole un mondo fatto di amore e di speranza, uno in cui Camilla è sempre stata felice e in cui nessuno avrebbe mai potuto farle del male. Solo Lavinia sarà in grado di interpretare il rapporto tra i due ragazzi come qualcosa di profondo. È il suo istinto di madre a parlare, ed è tutto quello che ha.

Prodotta da Giovanni Altieri e Costantino Margiotta, il cuore di Tutto quello che ho è la ricerca. La ricerca che porta a scoprire la verità, la ricerca che porta due cuori adulti ad allontanarsi con ferocia per poi ritrovarsi, la ricerca di un giovane ragazzo rimasto solo con la rabbia della solitudine: la trama della fiction trae liberamente ispirazione da una storia vera e racconta la tenacia di una madre e della sua famiglia di fronte a una sfida immensa.

Un racconto d’amore a tutti gli effetti, di resilienza e che fa leva sulla straordinaria capacità di guardare al futuro, perché è proprio questa la più grande lezione che la vita vuole insegnare.

Dove e quando vedere “Tutto quello che ho”

Tutto quello che ho occupa la fascia della prima serata, promettendo di appassionare i telespettatori italiani, a partire da mercoledì 9 aprile 2025, alle 21.20, su Canale 5.

Le quattro puntate che compongono la fiction sono visibili contemporaneamente anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity, dopo l’esordio rispettivamente il 16, il 23 ed il 30 aprile.