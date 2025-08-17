Ascolti tv del 16 agosto, lo speciale del Tg1 per la morte di Pippo Baudo emoziona

La morte di Pippo Baudo ha colpito tutti, dimostrando come il conduttore, nella sua lunga e rivoluzionaria carriera sia riuscito a coinvolgere più generazioni. Anche per questo motivo la programmazione Rai 1 di sabato 16 agosto 2025 ha subito una repentina modifica. Dal momento in cui la notizia ha raggiunto la redazione del Tg1 sul primo canale è stato interrotto Evviva! di Gianni Morandi, in onda in prima serata, per trasmettere un’edizione speciale su Rai 1 condotta da una bravissima e commossa Giorgia Cardinaletti.
Canale 5 ha mandato in onda una replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rai 2 ha trasmesso il film in prima visione In fuga dall’incubo. Rai 3 ha invece offerto agli spettatori la visione del film Il grande Jake. Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia Cremonese – Palermo.
Ascolti tv 16 agosto 2025, l’edizione straordinaria del Tg 1 per Pippo Baudo emoziona
Sabato 16 agosto 2025 Rai 1 ricorda Pippo Baudo con un’edizione speciale del Tg condotta da Giorgia Cardinaletti. Il viaggio nei ricordi della televisione italiana emoziona 2.226.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 In fuga dall’incubo è la scelta di 797.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Cremonese-Palermo ha radunato 493.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Il grande Jake raggiunge 474.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Io & Marilyn totalizza un a.m. di 479.000 spettatori (4%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista 621.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 310.000 spettatori (2.5%). Sul Nove l’amichevole Inter-Olympiacos cattura l’attenzione di 514.000 spettatori con il 4%. Su Rai 4 Trauma viene scelto da 124.000 spettatori (1%). Su Iris The Game – Nessuna regola piace a 254.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Diabolik – Ginko all’attacco! arriva a 159.000 spettatori e l’1.3%. Su RaiPremium Detectives – Casi Risolti e Irrisolti è la scelta di 134.000 spettatori con l’1.2%. Su TopCrime Poirot è visto da 190.000 spettatori (1.6%).
Access Prime Time: gli ascolti del 16 agosto
Su Rai 1 la replica di Evviva! interessa 1.938.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna arriva a 3.679.000 spettatori e il 27.8%. Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 393.000 spettatori con il 3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 529.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 482.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 844.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 328.000 spettatori e il 2.6%.
Ascolti tv del 16 agosto, il preserale
Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.669.000 spettatori pari al 17.4%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.317.000 spettatori pari al 20.1%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.253.000 spettatori (14.2%), mentre Sarabanda ha convinto 1.579.000 spettatori (14.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (192.000 – 2.3%) e Radio2 Social Club Clip (226.000 – 2.6%), The Rookie segna 341.000 spettatori con il 3.3% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 566.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia 1 la partita di Coppa Italia – Como Sudtirol ottiene 431.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.567.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 501.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete 4 La Promessa interessa 640.000 spettatori (5.3%). Su La7 Il Palio di Siena – La Corsa totalizza 1.441.000 spettatori con il 13.5% (La Festa di 4 minuti a 1.210.000 e il 10.3%). Su Tv8 4 Hotel registra 101.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 246.000 spettatori e il 2.2%.