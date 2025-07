Ascolti tv del 15 luglio, La Partita del Cuore o La Notte nel Cuore

IPA Gerry Scotti

La serata televisiva di martedì 15 luglio è all’insegna del “cuore”. Su Rai 1 è andata in onda la 34esima edizione della Partita del Cuore, mentre Canale 5 ha proposto un nuovo episodio della fiction turca La Notte nel Cuore. Mentre nell’access del prime time, gli occhi erano tutti puntati su Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna su Canale 5 che ancora una volta è la trasmissione più vista in quella fascia oraria, battendo Techetechetè su Rai 1.

Eleonora Daniele ha presentato su Rai 1 per il secondo anno consecutivo dallo Stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” a L’Aquila – Capitale italiana della Cultura 2026 il tradizionale incontro di calcio e charity show della Nazionale Cantanti.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è concentrata sui dazi al 30% che vuole imporre Trump all’Europa. Su La7, dopo In Onda, in seconda serata è stato trasmesso il film Gomorra. Su Italia 1 è andato in onda lo show Max Working – Lavori in corso che si è scontrato con Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre su Rai 2.

Prima serata, ascolti tv del 15 luglio: La Partita del Cuore battuta dalla fiction turca

Su Rai 1 La Partita del Cuore incolla al piccolo schermo 1.838.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.005.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 la replica di Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre intrattiene 766.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1, dopo la presentazione chiamata Inizio Lavori (726.000 – 4.7%), il debutto di Max Working – Lavori in Corso incolla davanti al video 684.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (576.000 – 3.6%), Kilimangiaro On the Road segna 706.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 573.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 748.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 I mercenari – The Expendables ottiene 354.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Chi Ha Ucciso Michael Jackson? raduna 275.000 spettatori con l’1.9% (Ultime Rivelazioni a 262.000 e il 2.6%).

Access Prime Time, dati del 15 luglio: La Ruota della Fortuna vince col 21,7% di share

Su Rai1 Techetechetè. Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da spettatori pari al Su Rai2 Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 552.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 859.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 672.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.265.000 spettatori (8%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 825.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 786.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.095.000 spettatori (7%). Su Tv8 Foodish totalizza 433.000 spettatori (2.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 498.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.199.000 spettatori pari al 23.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.098.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (13.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.685.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (323.000 – 3.9%), The Rookie totalizza 434.000 spettatori con il 4.2% e Blue Bloods 630.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 266.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 452.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.829.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 619.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 823.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 133.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 248.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 380.000 spettatori con il 2.8%.