Ascolti tv del 13 giugno, Carlo Conti con Tim Summer Hits 2025 o Tradimento

Fonte: IPA Carlo Conti e Andrea Delogu conducono Tim Summer Hits 2025

Carlo Conti e Andrea Delogu hanno fatto ballare e cantare con la kermesse musicale dell’estate, Tim Summer Hits 2025 su Rai 1. Mentre Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del venerdì sera con la soap Tradimento.

Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1 per condurre l’edizione 2025 di Tim Summer Hits. Al suo fianco c’era Andrea Delogu. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma si sono alternati Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D’Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors.

Su Rete 4 è andato in onda Quarto Grado dove Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si sono occupati delle ultime novità del caso di Chiara Poggi e di quello di Liliana Resinovich.

Su La7 Propaganda Live ha chiuso i battenti per l’estate, grandi ospiti per l’ultima puntata, tra cui Roberto Benigni e Roberto Saviano.

Prima serata, ascolti tv del 13 giugno

Nella serata di ieri, venerdì 13 giugno 2025, su Rai1 la prima puntata di Tim Summer Hits ha interessato 2.324.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Rai2 La TV nel Pozzo intrattiene 301.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Creed II incolla davanti al video 700.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 FarWest segna 574.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.124.000 spettatori (9.4%).

Su La7 l’ultimo appuntamento con Propaganda Live raggiunge 849.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 299.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 444.000 spettatori (2.9%).

Access Prime Time, dati del 13 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.378.000 spettatori (22.7%), mentre Affari Tuoi raduna 4.278.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.822.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 652.000 spettatori con il 4%.

Su Italia1 il doppio episodio di N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 899.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 870.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.255.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.001.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 1.049.000 spettatori e il 6.4% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.499.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Foodish totalizza 302.000 spettatori (1.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 326.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.019.000 spettatori pari al 21.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.887.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.375.000 spettatori (16.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.020.000 spettatori (18.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (298.000 – 3.5%), Blue Bloods totalizza 539.000 spettatori con il 5.1% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori (4.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 342.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.707.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 712.000 spettatori (5.2%) e Vita da Artista sigla 631.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 727.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 143.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 191.000 spettatori (1.5%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 311.000 spettatori con il 2.3%.