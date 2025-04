Ascolti tv del 13 aprile, chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record

Una nuova domenica all'insegna della fiction italiana e l'intrattenimento: i risultati degli ascolti tv per Canale5 e Rai1

Fonte: IPA Miriam Dalmazio

Si rinnova l’appuntamento con gli ascolti tv della domenica, quella del 13 aprile, in cui abbiamo assistito ai nuovi episodi di Costanza su Rai1. La fiction con Miriam Dalmazio sta ottenendo risultati soddisfacenti e in linea con le aspettative, senza però mai sorprendere troppo, mentre Lo Show dei Record di Gerry Scotti si mantiene sui numeri fatti registrare durante l’intera stagione che l’ha anche visto cambiare collocazione.

Su Italia1 è andata in onda una nuova puntata di Le Iene presentano: Inside, la leg dedicata – questa domenica – alle storie della madri perdute. Su Rai2 abbiamo invece assistito ai nuovi episodi di NCIS mentre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Presadiretta con Riccardo Iacona. Su Rete4, ampio spazio è stato concesso all’approfondimento con Zona Bianca, come sempre guidata da Giuseppe Brindisi. Sul Nove, invece, Fabio Fazio ha condotto Che tempo che fa, con la partecipazione dell’attrice Premio Nobel Whoopi Goldberg.

Prima serata, ascolti tv del 13 aprile

Access Prime Time, dati del 13 aprile

Ascolti tv Preserale, dati del 13 aprile