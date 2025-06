Ascolti tv del 10 giugno, Belve Crime contro Doc e Doppio Gioco

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Gli ascolti tv della prima serata di martedì 10 giugno si sono concentrati tra il debutto di Francesca Fagnani con Belve Crime su Rai 2 e le fiction Doc – Nelle tue mani nella versione americana su Rai 1 e Doppio gioco su Canale 5.

Ideato e condotto da Francesca Fagnani, che ha appena rinnovato il contratto in Rai per due anni, la prima puntata di Belve Crime su Rai 2 ha visto tra gli ospiti Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette della presentatrice, per la prima volta Bossetti ha raccontato a lungo e in modo dettagliato la sua vicenda. L’intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate (Milano).

Su Canale 5 Alessandra Mastronardi è tornata nei panni di Daria Giraldi in Doppio gioco. Nella puntata andata in onda proseguono le indagini sull’omicidio Monti, mentre l’interesse di Daria per Ettore si vela del sospetto di essere solo una pedina dei Servizi.

Bianca Berlinguer su Rete 4 ha condotto È sempre Cartabianca, su Italia 1 è tornato Le Iene presentano – Inside. Su Rai 3 è andato in onda Che ci faccio qui. Mentre su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 10 giugno: Belve Crime vince, fiction flop

Su Rai 1 Doc incolla al piccolo schermo 1.659.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale5 Doppio Gioco ha conquistato 1.659.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Belve Crime intrattiene 1.570.000 spettatori pari al 12.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.101.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui segna 671.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 613.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.321.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 la partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Finlandia-Polonia ottiene 322.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Comedy Match – Best Of raduna 380.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 10 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 3.992.000 spettatori (24.2%) e Buon Vento Italia intrattiene 3.656.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi raduna 4.454.000 spettatori (24.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie2.329.000 spettatori pari al 13.1% Su Rai2 TG2 Post interessa a totalizza 890.000 spettatori con il 4.9%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 850.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio e 1.339.000 spettatori (7.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 937.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.435.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.025.000 spettatori e il 6.1% nella prima parte e 1.198.000 spettatori e il 6.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.611.000 spettatori (9.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 521.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.254.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.195.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.373.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.035.000 spettatori (17.4%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (382.000 – 4.5%), Blue Bloods totalizza 539.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 789.000 spettatori con il 5.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 337.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 389.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.972.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 807.000 spettatori (5.3%) e Vita da Artista sigla 756.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 819.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 164.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 248.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 339.000 spettatori con il 2.3%.