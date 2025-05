Maggio inizia con il grande appuntamento del Concertone in Piazza San Giovanni a Roma, ma come sono andati gli ascolti?

Fonte: Ansa Francesca Chillemi

Inizio in grande stile per maggio, che debutta con il grande appuntamento del Concertone da Piazza San Giovanni a Roma. Il tradizionale appuntamento con i diritti dei lavoratori si è rinnovato con la conduzione di BigMama, protagonista di un toccante monologo sul body shaming, insieme a Noemi ed Ermal Meta. La lunga diretta, come di consueto ospitata da Rai3, è iniziata dalle ore 15 e si è protratta fino a oltre la mezzanotte. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti?

Intanto, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8, mentre su Canale5 abbiamo potuto vedere il film il replica Cado dalle nubi. Ampio spazio è stato concesso all’informazione su Rete4 con Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, su Italia1 invece è andato in onda Mission Impossible – Rogue Nation. Su Rai2 sono stati trasmessi i nuovi episodi della serie Blue Bloods. Su La7, Corrado Formigli ha presentato Piazzapulita, come ogni giovedì. Vediamo come sono andati gli ascolti della prima serata festiva di inizio maggio.

Prima serata, ascolti tv del 1° maggio

Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha interessato 3.308.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Cado dalle nubi ha conquistato 2.045.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 il finale di Blue Bloods intrattiene 687.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation incolla davanti al video 942.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio segna 1.774.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 901.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 660.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 la semifinale di Conference League – Betis-Fiorentina ottiene 991.000 spettatori con il 5.4%. Sul Nove il ritorno di Comedy Match raduna 498.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time, dati del 1° maggio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.619.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.283.000 spettatori (28%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.222.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 376.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.173.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 914.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 768.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.232.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Conference League Live totalizza 368.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 304.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 1° maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.365.000 spettatori pari al 22%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.443.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.454.000 spettatori (14.2%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.010.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (420.000 – 4.2%), Blue Bloods totalizza 552.000 spettatori con il 4.5% nel primo episodio e 698.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 268.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 383.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.257.000 spettatori (16.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 754.000 spettatori (5%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 180.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 263.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 284.000 spettatori con il 2%.