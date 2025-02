Ascolti del 1 febbraio, la sfida tra C’è Posta per Te e Ora o mai più

Lo show "Ora o mai più" di Rai 1 si scontra in prima serata con "C'è Posta per Te": è sfida di share tra Donatella Rettore e Maria De Filippi

Fonte: ANSA Maria De Filippi

Un sabato sera di grande intrattenimento quello del primo giorno di febbraio 2025. Rai e Mediaset si sono scontrate in prima serata con due degli show tra i più amati e seguiti della tv. Su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Ora o mai più, lo show cantereccio condotto da Marco Liorni. Sul palco cantanti i cui nomi un tempo risuonavano continuamente alla radio per essere poi dimenticati, tornati sul palco con l’obiettivo di riprendersi il successo perduto. A far da giudice e dare i voti alle performance degli artisti in oblio la frizzante – e spesso controversa – Donatella Rettore.

Su Canale 5, come ogni sabato sera da parecchi decenni ormai, è andato in onda un nuovo appuntamento con C’è posta per te. Maria De Filippi ha dato spazio alle commoventi, a volte incredibili, spesso assurde o persino grottesche, ma sempre intense, storie di coloro arrivati di fronte alla mitica busta per ricongiurgersi con l’amore perduto. Ospite speciale della prima puntata del mese più corto dell’anno è stato Paolo Bonolis, che ha intrattenuto gli spettatori con la sua solita parlantina, svelando tuttavia anche un lato più intimo e commosso.

Un sabato sera all’insegna delle grandi emozioni, dunque, comprese la tensione e la paura. Le altri reti Rai si dedicano al thriller: su Rai 2 in onda il thrillet statunitense Elsbeth; su Rai 3 il film di Marco Bellocchio Rapito, che ripercorre uno storico caso di cronaca nera, relativo alla scomparsa di un bambino in Vaticano negli Anni ’50 dell’800. Leggerezza e grandi risate, al contrario sui canali Mediaset. Rete 4 ripropone una delle pellicole più amate della saga di Bud Spencer e Terence Hill, Io sto con gli ippopotami, del 1979. Su Italia 1, la tenera commedia per bambini Tata Matilda, novella Mary Poppins alle prese con degli adorabili monelli.

Prima serata, ascolti tv del 1 febbraio:

La sfida Auditel del primo sabato di febbraio è vinta da Maria De Filippi, che quasi raddoppia lo share della trasmissione condotta da Marco Liorni. Nella serata di ieri, sabato 1 febbraio 2025, su Rai1 la quarta puntata di Ora o mai più vinta da Loredana Errore intrattiene 2.256.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 il quarto appuntamento con C’è Posta per Te raccoglie davanti al video 4.864.000 spettatori con uno share del 31.8%.

Su Rai2 il debutto di Elsbeth è la scelta di 847.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda raduna 952.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Rapito raggiunge 732.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami totalizza un a.m. di 726.000 spettatori (4.2%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.091.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese sigla 321.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 431.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 1 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 5.731.000 spettatori (30.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.977.000 spettatori con il 15.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa 442.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.280.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 904.000 spettatori con il 4.9% (Finale a 883.000 e il 4.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 847.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 754.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 465.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 297.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 1 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto di 2.984.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità registra 4.127.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 2.424.000 spettatori (17.5%), mentre Avanti un Altro convince 2.941.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (254.000 – 2.1%) e Dribbling (294.000 – 2.2%), Blue Bloods segna 333.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 533.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 499.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 543.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.263.000 spettatori pari al 13.6%, mentre Blob segna 798.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 794.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 243.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Hotel registra 312.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 282.000 spettatori e l’1.8%.