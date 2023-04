Anticipazioni “Serale di Amici”: chi si è infortunato

Fonte: IPA Maria De Filippi, le anticipazioni del Serale di "Amici"

Siamo ormai alle battute finali per il Serale di Amici: il talent show condotto da Maria De Filippi in queste settimane ha visto decimarsi la classe di allievi, sempre più agguerriti e desiderosi di conquistare la vittoria. Stando alle anticipazioni della puntata del 29 aprile sarà solo uno l’eliminato, e non mancheranno i colpi di scena, come l’infortunio di uno dei ragazzi della scuola.

Amici, le anticipazioni: chi sarà eliminato nella settima puntata

Sabato 29 aprile andrà in onda la settima puntata di Amici di Maria De Filippi: manca sempre meno alla finalissima dello show, posticipata a domenica 14 maggio per evitare sovrapposizioni con l’Eurovision Song Contest.

Anche in questa 22esima edizione, a sfidarsi saranno tre squadre composte da una coppia di professori – di ballo e canto – che nei mesi scorsi hanno formato la classe del talent show. Erano 15 gli alunni ammessi all’ultima fase del programma, tra cantanti e ballerini, e il cui numero oggi si è dimezzato.

Gli allievi in gara sono sempre meno, consapevoli che ormai basta il minino errore per dire addio alla scuola di talenti: Angelina, Cricca, Wax e Aaron per la categoria dei cantanti, Isobel, Maddalena e Mattia per quella dei ballerini. Dalle anticipazioni trapelate dal profilo Twitter Amici News anche per questo appuntamento del Serale sarà solo uno ad abbandonare il programma.

Dopo una serata ricca di sfide e adrenalina, la partita si giocherà tra Maddalena, Aaron e Cricca. La ballerina è la prima a essere salvata dai giudici, ma la permanenza di Cricca sarà per l’ennesima volta messa a rischio, tanto che arriverà al ballottaggio finale insieme ad Aaron.

Come sempre, ad annunciare il nome dell’eliminato sarà Maria De Filippi al termine della trasmissione di sabato sera, direttamente in collegamento con la casetta.

Colpo di scena ad Amici: l’infortunio di Isobel

Come sempre non mancheranno i colpi di scena durante la puntata del Serale di Amici, anche perché ormai sia per ragazzi e che per i professori la tensione è alle stelle. C’è stato però un episodio che andrà a influire sicuramente nel percorso di una delle concorrenti favorite di questa edizione.

Nel corso della puntata infatti Isobel, la giovane ballerina di origini australiane che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo innato talento, si è infortunata al braccio nel corso della sfida per il ballottaggio e ha dovuto lasciare lo studio per un consulto medico. Bisognerà capire se questo incidente di percorso potrà essere superato dalla promettente ballerina o la porterà a ritirarsi dalla scuola proprio a un passo dalla finale.

Gli ospiti della settima puntata

Tra gli ospiti della serata ci saranno due graditi ritorni: Emma Marrone tornerà nello studio di Amici, sullo stesso palcoscenico che l’ha vista trionfare nel 2010, per la presentazione del suo nuovo singolo Mezzo mondo.

E ancora una volta vedremo Enrico Brignano, che ha già preso parte alla seconda e alla sesta puntata, che strapperà un sorriso al pubblico e ai concorrenti rimasti, regalando loro un momento di leggerezza e divertimento tra una sfida e l’altra.