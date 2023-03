“Amici”, le lacrime di Isobel: i dolori che la tormentano

C’è stato un momento di profonda e dolorosa onestà ad Amici di Maria De Filippi, con la ballerina Isobel Kinnear che ha rivelato quello che è stato il periodo peggiore della sua vita. La giovane, di origine australiana, non ha trattenuto le lacrime, spingendo Maria De Filippi a scusarsi con lei, non intendendo affatto dare il via a qualcosa di questo tipo, facendole rivivere anni dolorosi.

Amici, coreografia emozionale per Isobel

Nel corso del solito appuntamento con il daytime di Amici, Maria De Filippi ha posto una semplice domanda alla ballerina Isobel Kinnear, tra le più apprezzate di questa edizione. La giovane ha 23 anni, è di origine australiana, e non si è mai particolarmente aperta in merito al proprio privato.

È però difficile tenere tutto dentro durante l’esperienza del serale di Amici, che si differenzia non poco dal resto dell’esperienza all’interno del talent Mediaset. Si richiede qualcosa in più e, a volte, occorre dimostrare d’essere in contatto con le proprie emozioni.

L’occasione per aprirsi un po’ le è stata data dal professore Emanuel Lo, che ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida, chiedendo la preparazione di una coreografia molto emozionale. Per riuscirci è necessario tirare fuori ciò che si ha dentro e, nel caso di Isobel, non si tratta soltanto di bei ricordi, anzi.

Maria De Filippi le ha soltanto chiesto cosa ne pensasse di questa opportunità e, almeno inizialmente, la giovane ballerina le ha risposto in maniera serena: “Sono davvero entusiasta e molto curiosa per questa coreografia emozionale. Ho sempre sperato di poterne fare una nel corso del pomeridiano”.

Amici, la storia di Isobel

Il sorriso di Isobel si è rapidamente trasformato in una smorfia di dolore, lasciando spazio alle lacrime. La breve chiacchierata con Maria De Filippi l’ha infatti spinta a ricordare momenti spiacevoli del suo passato, che rappresentano ancora un durissimo colpo al cuore per lei.

Parlando di sé, ha spiegato d’aver iniziato a ballare quando aveva appena tre anni, per poi restare stupita, mostrando una differente espressione, alla domanda: “Dov’è che sei fragile?”.

Ha così iniziato a raccontare di tre anni tremendi, che di fatto l’hanno molto cambiata. Si trovava nella fase tra i 14 e i 16 anni e ha dovuto fare i conti con una diagnosi di leucemia per la sua migliore amica. Una fase terribile, seguita l’anno seguente dalla morte di sua nonna, alla quale era estremamente legata.

Il solo citarla le porta le lacrime agli occhi, perché quella ferita non si è mai rimarginata. Le due condividevano il nome, Fetiye, che è il secondo per la ballerina, Isobel Fetiye Kinnear. Il terzo anno di questo periodo atroce l’ha vista travolta dalla morte di sua zia, la cui scomparsa ha sorpreso l’intera famiglia, essendo molto giovane.

A questo punto, date le lacrime della ragazza, Maria De Filippi si scusa in maniera molto onesta, non avendo intenzione di toccare tasti così sensibili. Ecco la risposta della ballerina: “Sono emozioni che mi piace usare quando ballo. È tutto reale”. Per tornare alla domanda, poi, riesce a ritrovare il sorriso e ammettere d’essere molto fragile e delicata.