Anticipazioni Grande Fratello del 19 settembre: prime nomination e nuovi ingressi

Secondo appuntamento per il Grande Fratello, che torna in onda su Canale 5 in prima serata: le anticipazioni

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Va in onda giovedì 19 settembre la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show al suo secondo appuntamento promette già colpi di scena e grandi emozioni: spazio infatti all’ingresso di nuovi concorrenti, che di certo andranno a complicare i già delicati equilibri all’interno della Casa.

E a rendere l’atmosfera ancora più tesa ci saranno le prime nomination che porteranno all’apertura del televoto tra i concorrenti che sono entrati nel corso della prima puntata, trasmessa il 16 settembre.

GF, le anticipazioni della puntata del 19 settembre

Dopo una prima puntata di presentazione un po’ sottotono – e gli ascolti non proprio entusiasmanti non possono che darci ragione – va in onda giovedì 19 settembre il secondo appuntamento del Grande Fratello. Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, farà il resoconto di quanto è accaduto nel corso delle prime giornate trascorse nella Casa più spiata d’Italia, dando spazio ai primi litigi tra i concorrenti e ai primi colpi di fulmine, pronti a generare sicuramente qualche malinteso e curiosità negli spettatori.

Ovviamente non mancheranno le sorprese nel corso di questa seconda puntata, che vedrà anche le prime nomination di questa edizione e che porteranno alla proclamazione dei concorrenti che si ritroveranno al televoto nel corso della puntata successiva di lunedì 23 settembre. Come sempre saranno fonte di discussioni e contrasti tra i gieffini, anche se potrebbe trattarsi di una votazione non eliminatoria, volta solo a decretare il preferito del pubblico.

Nel frattempo uno dei concorrenti è già finito nel mirino degli altri inquilini del loft: si tratta di Tommaso Franchi, accusato da Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato di avere un carattere difficile e di non essersi ancora lasciato andare. In molti pensano che sarà lui uno dei primi nominati di questa edizione: chissà se lo vedremo presto lasciare la Casa o se saprà integrarsi e ritagliarsi il suo spazio nello show.

Sei nuovi concorrenti pronti a entrare nella Casa del GF

Durante la seconda puntata del reality show arriveranno sei nuovi concorrenti nell’enorme loft dei Lumina Studios, che saranno pronti a mettersi in gioco e creare scompiglio tra i primi gieffini, inserendosi nelle dinamiche che si sono già create in questi pochi giorni di convivenza.

Tra questi ci saranno la modella ed ex naufraga Helena Prestes, l’ex Thorne di Beautiful Claytorn Norcross e anche Amanda Lecciso, sorella di Loredana, che sostituirà Lino Giuliano, ex di Temptation Island, escluso ancor prima del suo ingresso nella Casa a causa di un commento omofobo pubblicato sui social e diventato immediatamente virale.

Dove vedere il Grande Fratello

Il Grande Fratello va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali e sarà possibile seguirlo tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e su La5 con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30), senza dimenticare le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).