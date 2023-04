“Amici per la pelle”, chi è Filippo Laganà e perché tutti ne parlano

Fonte: Nico Ufficio Stampa Filippo Laganà Amici per la pelle

Filippo Laganà è l’attore protagonista di Amici per la pelle, film uscito al cinema e che Rai 1 propone nel giorno di Pasqua in prima TV. Una storia di speranza e lotta per sopravvivere, continuando a guardare al futuro anche quando questo appare oscuro.

Si tratta della storia vera di Filippo Laganà, che ha trovato la forza di raccontarsi. Figlio d’arte, suo padre è Rodolfo Laganà, è affiancato in questa pellicola da un ricco cast, che comprende nomi come Nancy Brilli e Massimo Ghini.

Chi è Filippo Laganà: storia vera

Nato a Roma il 15 ottobre 1994, Filippo Laganà ha 28 anni ed è un giovane attore figlio di Rodolfo Laganà. Ha frequentato li liceo linguistico e, dopo aver frequentato un corso di cucina, ha lavorato duramente per divenire chef.

La vita lo ha però costretto a cambiare percorso a causa di un’allergia alle mani. È così che si sono aperte per lui le porte della recitazione, per la quale ha un chiaro talento. Completati svariati laboratori, ha finalmente debuttato, trovando poi spazio in un progetto importante come Miami Beach di Carlo Vanzina.

Spazio per il figlio di Rodolfo Laganà anche in televisione, tra Squadra Mobile e Il paradiso delle signore. Quando era soltanto un ragazzo, l’attore ha dovuto fare i conti con la scoperta del morbo di Wilson. Al tempo era a New York e di colpo ha sentito il ventre gonfiarsi, mentre il suo volto diventava sempre più giallo.

Tornato in Italia, è stato operato d’urgenza, ricevendo un trapianto al fegato che, per usare le sue parole, era diventato una pietra. Una storia incredibile, fatta anche di incroci di storie di famiglia: “Mio nonno, famoso chirurgo, ha salvato la vita della madre del medico che ha effettuato il mio trapianto di fegato”.

Un incubo ormai passato, raccontato nel film Amici per la pelle, nel quale racconta l’intero viaggio, tra scoperta, accettazione e paura.

Amici per la pelle, trama e cast

Il protagonista del film Amici per la pelle è il giovane Filippo, che a 20 anni ha tutta la vita davanti ed è colmo di progetti. La sua vita viene però stravolta mentre è negli Stati Uniti in vacanza. Ha forti dolori all’addome ai quali non sa dare una spiegazione, ma che lo spingono a fare rapido ritorno in Italia.

Questo è l’inizio di un lungo percorso verso la sopravvivenza. Ricoverato d’urgenza, riceve un rapido responso dai medici, che non hanno dubbi: deve subire un trapianto di fegato nel più breve tempo possibile.

Nonostante sia giovanissimo, Filippo è costretto a prendere delle decisioni fondamentali per la sua vita, che viene messa totalmente in pausa, tra passioni, lavoro e progetti. Il legame con i suoi genitori è fondamentale in questa situazione. I due lo supportano passo dopo passo e ciò aiuta il ragazzo a non perdere mai il suo sorriso.

Una vita nuova si para dinanzi a lui, regalatagli da un eroe sconosciuto, che ha deciso di donare i suoi organi, dando un nuovo significato alla propria morte. Un amico prezioso che Filippo non conoscerà mai, al quale però deve tutto ciò che ha e otterrà mai in futuro.

Come detto, il protagonista di Amici per la pelle è Filippo Laganà, che vede i suoi genitori interpretati da Massimo Ghini e Nancy Brilli. Ecco invece il resto del cast principale: