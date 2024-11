Amici, pagelle sesta puntata: cosa è successo domenica 3 novembre

La domenica di Amici 24 non delude mai, tra sorprese, sfide e piccoli scandali che accendono lo studio di Maria De Filippi. Questa settimana, la puntata ha regalato momenti di alta tensione e reazioni non proprio pacate, con i professori divisi tra sanzioni esemplari e improbabili difese.

Al centro della scena, TrigNo, l’allievo “ribelle” che rischia l’espulsione, e Oriella Dorella, étoile del Teatro alla Scala, che con un commento sulla linea di una ballerina ha scatenato un polverone online. Ma chi ha colpito nel segno e chi ha fatto un passo falso? Di seguito i voti della settimana, senza filtri.

Anna Pettinelli dà un ammonimento a TrigNo ma non lo espelle. Voto: 9

La puntata di Amici 24 inizia con un colpo di scena: Maria De Filippi mostra un video in cui alcuni allievi infrangono le regole della scuola, e il protagonista principale delle infrazioni è TrigNo. Alessandra Celentano non ha dubbi e propone l’espulsione immediata, trovando d’accordo i professori di ballo e Rudy Zerbi. Solo Lorella Cuccarini tenta di difendere il giovane, chiedendo di dargli un’altra possibilità.

Alla fine, è Anna Pettinelli a prendere la decisione: un cartellino giallo per TrigNo, ma niente espulsione. “È giusto che in questa scuola debba esserci la disciplina. Quello che ha fatto TrigNo non è scusabile in nessuna maniera, però non mi sento di dargli un’eliminazione immediata. Hai un cartellino giallo. Ora prendi le tue cose, vai da un’altra parte, non partecipi alla gara inediti. Poi ci penso,” dichiara la professoressa, mantenendo un equilibrio tra severità e comprensione.

Prima di uscire, TrigNo si scusa: “Volevo scusarmi con la produzione e con i miei compagni. Cercherò di migliorarmi.” Un’ammonizione senza sconti, ma che lascia aperta la porta a una possibile redenzione. Non ha fatto nulla di eccessivamente grave, ci sta regalando tantissimi momenti imperdibili. Grazie Anna, ti meriti un bel 9.

Oriella Dorella tra eleganza e polemica. Voto: 2

L’étoile del Teatro alla Scala Oriella Dorella arriva in studio con tutta la sua esperienza per giudicare le performance di ballo. Dopo l’esibizione di Alessia, la Dorella si lascia andare a un commento molto apprezzato dalla stessa ballerina: “Ha indubbiamente una bella personalità, bella, decisa, solare, perché queste ragazze che ballano latino americano sono sempre un po’ cupe. Ecco, invece lei mi sembra solare, ha un bel movimento sicuramente. E poi la cosa che mi è piaciuta più di tutti, mi da’ un senso di semplicità, di sensualità pulita. Non è facile. Basta qualche forzatura e questa sensualità diventa subito un’altra cosa. Questa è una cosa che mi è piaciuta”.

Ma, subito dopo, aggiunge una nota che rovina il precedente buongusto: “Attenzione alla linea. Perché è una danza dove una formosità è anche molto piacevole. Ma. No, poi bisogna rientrare leggermente nei ranghi.” La Celentano interviene, spiegando che Alessia è già sotto un “regime alimentare consono alla danza”.

Alessia accetta il commento con un “grazie” e un sorriso, ma sui social il giudizio della Dorella scatena un’ondata di indignazione. “Come si fa a umiliare in questo modo una ragazza?” commentano alcuni, mentre altri difendono la Dorella, vedendo nel consiglio un input professionale, sebbene figlio di un’altra epoca.

Parlare di “linea” a una ragazza già magra, davanti a milioni di giovani spettatori è un rischio calcolato male. Voto 2.