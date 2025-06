Amici, l’ex rapper Amnesia (Lorenzo Venera) a processo per maltrattamenti alla fidanzata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Maria De Filippi

Dagli studi televisivi di Amici alle aule di tribunale per maltrattamenti. Accade all’ex rapper dello show Amnesia, vero nome Lorenzo Venera, che è finita a processo per minacce – gravissime – e violenze nei confronti della sua ormai ex fidanzata.

L’ex rapper di Amici in tribunale: cosa è successo

Lorenzo Venera, conosciuto come rapper Amnesia, si trova attualmente agli arresti domiciliari, mentre è in corso il processo che lo vede imputato per maltrattamenti.

I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2018 e il 2024, qualche anno dopo la partecipazione del cantante ad Amici di Maria De Filippi. “Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano”, ha raccontato l’ex fidanzata in un’aula di tribunale a Torino.

La donna, ascoltata come testimone, ha rivelato che il rapper le avrebbe rivolto delle gravi minacce di morte, citando le due donne vittime di femminicidio. “L’ho conosciuto nel 2017 – ha raccontato la vittima, come riporta Torino Today -. Non molto tempo dopo, ha iniziato a minacciarmi pensando che lo avessi tradito. Diceva che mi avrebbe staccato la testa. Una volta mi ha tirato uno schiaffo, vedendo un messaggio che mi aveva inviato un altro ragazzo. Gli insulti erano all’ordine del giorno. Diceva spesso che dovevo morire”.

A confermare la testimonianza anche il padre della donna: “Una volta, mia figlia mi ha chiamata chiedendomi aiuto. Non era stata chiara, ma dal suo tono di voce avevo subito capito che c’erano dei problemi con il compagno. Quando sono arrivato, aveva tanti segni rossi sul collo”.

Chi è Lorenzo Venera, ex concorrente di Amici

36 anni e una passione per la musica, Lorenzo Venera ha fatto parte della scuola di Amici nel 2013. La sua partecipazione era arrivata per via del lavoro come rapper. Amnesia aveva infatti vinto la sfida d’ingresso, ma poco dopo aveva abbandonato la trasmissione per via di alcuni “motivi personali”.

In seguito aveva preso parte al programma di Gianluca Lamberti, For Music, mentre fra il 2013 e il 2014 era uscito il singolo Il mio sole, seguito da una serie di esibizioni in giro per l’Italia.

Suoi anche l’EP Fino alla Fine e BangBus, un EP con 8 tracce. L’ultimo singolo pubblicato si intitola Solo amnesia. Poco dopo per Amnesia erano arrivati i primi guai giudiziari con l’arresto per spaccio e la condanna in via definitiva per tentata violenza.

“Più volte mi ha chiesto anche un aiuto dal punto di vista economico – ha spiegato in aula l’ex fidanzata -. All’inizio della nostra relazione, sapeva che sarebbe dovuto andare in carcere per i suoi problemi con la droga. Spesso ho avuto paura”.

La vicenda è arrivata in aula dopo che una vicina aveva deciso di chiamare i carabinieri dopo l’ennesima lite. In quell’occasione le forze dell’ordine avevano fatto scattare la procedura del Codice rosso e per Amnesia era scattato prima il carcere, in seguito gli arresti domiciliari.

Nel corso dell’udienza è stata sentita in aula anche un’altra donna come testimone. Si tratta di un’ex di Lorenzo Venera che ha convissuto con il cantante per un periodo. Anche la donna ha raccontato di abusi subiti durante la loro relazione.