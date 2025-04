Fonte: IPA Achille Lauro

Come da prassi, il giovedì si registra la puntata del Serale di Amici: il 24 aprile, dunque, le “talpe” di Amici News hanno presenziato alla registrazione e riportato diversi spoiler di cosa vedremo in onda stasera 26 aprile. Sono al momento otto gli allievi in gara: la grande novità del Serale è che ora sono due le squadre in gara, e non più tre. Scopriamo tutte le anticipazioni (attenzione: spoiler).

Amici, le anticipazioni del 26 aprile

La puntata del Serale di Amici, condotto da Maria De Filippi, è stata registrata giovedì 24 aprile: è la sesta, ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale, prevista per il 18 maggio. Ad oggi gli allievi in gara sono ancora 8, dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. In giuria ritroviamo ormai il trio che ha (super) convinto, ovvero Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. La grande novità è che le squadre sono due, e non più tre: Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo e Zerbi-Celentano. Rispetto alla scorsa settimana, tuttavia, ci sarà solo un’eliminazione.

Stando alle anticipazioni, la puntata di Amici di stasera dovrebbe aprirsi con un omaggio toccante a Papa Francesco: un videomessaggio per informare i ragazzi della scomparsa del Santo Padre il 21 aprile. In seguito, si parte con la consueta formula delle gare e manche: sono due le squadre che, dunque, si danno battaglia.

Iniziano la prima manche Zerbi-Celentano, e il primo eliminato provvisorio è Nicolò. A finire al ballottaggio finale è Chiara durante la seconda manche. Per la terza manche, invece, il terzo eliminato provvisorio è TrigNO. Al ballottaggio finale sono dunque finiti Chiara e TrigNO, mentre Nicolò è tornato in gioco. Salta anche il guanto di sfida tra Prof, mentre Cristiano Malgioglio non è uscito dallo studio dopo non essere riuscito a esprimere una preferenza tra Chiara e TrigNO, ma è rimasto in poltrona.

Gli ospiti e le altre anticipazioni

Il Serale di Amici va regolarmente in onda, anche se oggi 26 aprile è il giorno del funerali di Papa Francesco. Siamo alla sesta puntata del programma e ci stiamo avvicinando sempre di più verso la fase della finalissima. Ed è anche stata una settimana non priva di emozioni e di novità, così come di preoccupazioni: Francesco, nel daytime del 23 aprile, era molto provato e tremava come non mai, dovendo anche imparare le coreografie nel giro di pochi giorni. Alla fine è tutto rientrato per il meglio. Da questa puntata inoltre vediamo le squadre dei PettiLo: in squadra ci sono Nicolò, TrigNO e Francesco. Nel team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, Alessia, Chiara, Daniele, Antonia e Jacopo Sol.

Tra gli ospiti presenti nella puntata troviamo Holden, che torna ad Amici dopo aver partecipato alla scorsa edizione (vinta da Sarah Toscano, in gara anche a Sanremo nel 2025): Holden torna così per la prima volta sul palco del talent per presentare il singolo Autodistruzione. Il secondo ospite speciale è invece Achille Lauro, che si esibisce con ben due brani: il primo è Amor, che è uscito venerdì 18 aprile, mentre il secondo è Incoscienti Giovani, la canzone portata a Sanremo 2025.