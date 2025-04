Serale di Amici, le pagelle del 19 aprile: Celentano nervosetta (4), Malgioglio severo ma giusto (8)

Si fa sempre più agguerrita la sfida tra i giovani talenti della scuola di Amici. Il Serale spinge i ragazzi ai propri limiti, tra guanti di sfida e competizioni all’ultimo sangue. La posta in gioco, d’altronde, è alta: si combatte per ottenere un posto in finale e la possibilità di ottenere il titolo di vincitore di questa edizione.

La puntata inizia ad alta tensione, con il guanto di sfida che porta a un’eliminazione diretta, quella di Francesca, membro della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La ballerina, nonostante l’impegno e i progressi ottenuti nel corso della trasmissione, non ha convinto i giudici fino in fondo ed è stata costretta a lasciare la scuola, a favore del cantante Trigno. Numerosi, nella serata del 19 aprile, i colpi di scena. Quelli dovuti al talento dei ragazzi e anche quelli offerti dagli scanzonati giudici, a cominciare da Anna Pettinelli, che ha fatto letteralmente il botto. Ecco il meglio e il peggio della quinta puntata del Serale di Amici.

Alessandra Celentano inutilmente pungente. Voto: 4

È nota, e apprezzata, per essere un’insegnante precisa, attenta e, quando serve, anche severa. Ultimamente, però, Alessandra Celentano sta esagerando e i suoi giudizi sembrano valicare i confini dell’arte della danza. La professoressa offre un guanto di sfida alla giovane ballerina Francesca, ma lo fa senza parlare di ballo – seppur nella sua lettera provi ad affermare il contrario. Blatera su charme, fascino e carisma. Ma non si tratta forse di caratteristiche del tutto soggettive e decisamente incasellabili? Qualità effimere che forse è pretenzioso attendersi in una ragazza così giovane e con una personalità ancora da formare. Bocciata la maestra che ci piace, ma solo quando resta nel suo.

Cristiano Malgioglio paladino della giustizia. Voto: 8

Luccicante, glitterato, frizzante e glamour come sempre, nella quinta puntata del Serale di Amici ha mostrato anche un lato tanto inaspettato quanto piacevole. Cristiano Malgioglio si è mostrato giudice, non di certo affettuoso, ma con a cuore il bene dei ragazzi. Non ha avuto paura di rimettere in riga gli insegnanti troppo cattivelli e di sottolineare i loro strafalcioni. Non ha un mantello rosso ma una cappa di glitter, è il supereroe che ci meritiamo. Un otto tondo tondo per lui.

Anna Pettinelli fa il botto. Voto: 7

Scoppiettante, letteralmente, è stata Anna Pettinelli in questo sabato prepasquale. Forse trovando la carica nei suoi continui (e piuttosto divertenti, bisogna ammetterlo) battibecchi con Malgioglio, la coach mantiene una vecchia promessa e, in occasione del guanto di sfida tra professori, diventa una vera donna cannone e si fa esplodere. Il tutto, dopo essersi scatenata in un’incredibile coreografia di can can di cui compagna di crinoline è stata la collega Deborah Lettieri.

Emanuel Lo alza la voce. Voto: 6

Quella di Amici è una scuola non convenzionale, che spinge i propri allievi a superare i propri limiti. Si canta di tutto, si balla qualsiasi genere e ci si mette alla propria con stili e discipline lontani dal proprio. Secondo Emanuel Lo, però, tale sperimentazione dovrebbe avere dei limiti. Il giudice in team con Lorella Cuccarini non prende bene la sfida lanciata da Alessandra Celentano al suo ballerino Francesco, invitato a danzare una coreografia di hip hop nonostante non abbia mai studiato questa tecnica. Lascia il suo posto, scende in mezzo al palco e inizia una lunga ramanzina contro la collega avversaria. Apprezziamo la determinazione, ma non i modi. Promosso per un pelo.

Amadeus, un meme vivente. Voto: 10

Nella scorsa puntata del Serale di Amici, si è reinventato rapper lanciandosi in un’inedita esibizione hip hop. Stavolta, Amadeus non esce dal proprio ruolo e se ne resta tranquillamente seduto sulla propria poltrona da giudice, ma riesce comunque a farsi notare. A catturare la nostra attenzione sono stati i suoi sguardi stupiti, i sorrisini trattenuti e le espressioni buffissime. Una riserva inesauribile di meme per il quale il conduttore si merita il voto più alto della serata.