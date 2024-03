Fonte: ANSA Maria De Filippi

Sabato 23 marzo avrà inizio il serale di Amici. Il clima all’interno del talent di Maria De Filippi, però, non è propriamente calmo. Nuova crisi per Nicholas, che stavolta patisce gli effetti delle parole pronunciate dall’amico Giovanni. In molti si sono chiesti, da casa, quale fosse il motivo di questa improvvisa piega nel loro rapporto. Di seguito spieghiamo tutto ciò che è accaduto, nel dettaglio.

La sfida di Nicholas

Il momento della sfida ha rapidamente messo alla prova il legame tra Nicholas e Giovanni, con il primo che ha gridato all’altro: “Non riesco a guardarti in faccia”. Tutto si lega alla sfida lanciata dal maestro Raimondo Todaro, che vuole vederli l’uno contro l’altro.

I due ballerini sono chiamati al confronto in una esibizione di flamenco: “Questa tipologia di ballo non appartiene a nessuno dei due. Si tratta, dunque, di un guanto di sfida molto equo”. Per nulla d’accordo però Nicholas, che si sfoga con l’amico.

“Questo è palesemente latino. Non può dire che è qualcosa che non appartiene a nessuno di noi. Facciamolo, se vogliono prenderci in giro. L’impostazione è però latina”. Furioso per il fatto che Todaro abbia scelto, a suo dire chiaramente, di avvantaggiare Giovanni. Si sente così preso in giro Tutto questo non ha fatto che avvelenare il loro legame.

La sfida di Giovanni

Anche Emanuel Lo ha pensato a una sfida, stavolta per Giovanni, chiaramente. Una coreografia colma di prese, con al fianco Elena D’Amario. Tutto questo lo ha però indispettito. Il ballerino crede che l’amico sia stato avvantaggiato, chiaramente, non avendo lui mai fatto prese nel latino, mentre Nicholas è specializzato proprio in questa specialità (seppur in un altro genere di ballo). A ciò si aggiunge un altro aspetto: “Balla da mesi con Elena e ha già una complicità con lei”.

In breve Giovanni ha deciso di portare le sue rimostranze direttamente dal maestro Todaro. Parole durissime, che sono rapidamente circolate. Di fatto è venuto fuori tutto lo spirito competitivo del ragazzo, che ha iniziato a trattare Nicholas come un nemico.

“Pur non vincendo, se faccio una bella figura nel suo territorio, gli facciamo fare una figuraccia. Sono d’accordo. Così gli dimostro che quello che lui ha fatto in anni, io posso farlo presentabile in una settimana”.

Lo scontro tra Nicholas e Giovanni

Non soltanto le parole a Todaro ma anche la confessione a Lil Jolie. Giovanni si è del tutto lasciato andare, travolto dal senso di sfida e dalla rivalità. Si è detto disposto ad accettare la sfida e farla al meglio. Pur perdendo, non essendo nel suo territorio, l’obiettivo è quello di far tremare l’amico laddove si sente più sicuro.

Se non è possibile vincere, tanto vale provare a umiliarlo. Sembra questo l’intento, per una filosofia che è anche figlia di un clima di sfida costante generato dai maestri. Questi video sono stati mostrati dalla produzione a Nicholas: “Che brutta figura. Ti auguro di vincere. A me dà fastidio. È come se io dicessi che farò latino bene in una settimana, anche se tu lo fai da anni. Hai sminuito il mio lavoro e in questi mesi dicevi altri. Io ho ricevuto un guanto di sfida e non ho detto nulla contro di te. Ho dato valore al nostro rapporto”.