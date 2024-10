Fonte: IPA Amadeus

La sfida di Amadeus sul Nove è appena iniziata. Dopo l’avvio di Chissà chi è, che dovrà crescere nei prossimi mesi, il conduttore ravennate si prepara per riportare in tv un programma storico. Lo show, che è nato in radio grazie all’intuizione di Corrado e Riccardo Mantoni, è stato un grande successo di Fininvest-Mediaset e di Rai1, sebbene qui abbia avuto un percorso molto più blando rispetto agli anni gloriosi in cui la trasmissione veniva condotta dal suo creatore. I dilettanti allo sbaraglio stanno però per tornare in tv con una formula in parte rinnovata.

Quando inizia La Corrida

La data è già fissata sebbene abbia subito un primo slittamento. La nuova edizione condotta da Amadeus è attesa per il 4 novembre, in prima serata, sul Nove. Tra le novità del corso Warner Bros. Discovery del programma storico di Corrado vi è certamente l’assenza di una valletta, che nelle edizioni di maggiore spicco era Antonella Elia, mentre potrebbero essere introdotti degli ospiti Vip che ancora non sono stati annunciati.

Immancabile la presenza dei dilettanti allo sbaraglio, tra i quali si avvicenderanno concorrenti bravi per davvero, e l’orchestra che accompagna le esibizioni. Il pensiero corre al Maestro Roberto Pregadio, che per anni ha diretto l’orchestra divertendosi insieme al pubblico: il successo del programma era infatti in gran parte determinata dall’intesa con Corrado. Bastava uno sguardo per capirsi e, per ovvi motivi, questo plus mancherà nell’edizione di Amadeus.

“Va in onda lunedì sera, 4 novembre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È La Corrida di Corrado, ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”, ha raccontato a Che tempo che fa, dov’è intervenuto per raccontare della sua nuova avventura sul Nove.

Gli ospiti Vip e il format

Si è parlato di un capo-popolo, un ospite Vip diverso per ogni puntata e che potrebbe essere chiamato a salvare uno dei concorrenti a rischio eliminazione. Un po’ come accade a Tu Sì Que Vales con Sabrina Ferilli: anche a La Corrida, un volto nazionalpopolare potrebbe influire sulla decisione finale del pubblico comunque chiamato a scegliere il vincitore di ogni puntata.

Si cercano quindi volti comici che possano dare il giusto vigore al programma e, qui, si pensa subito al nome di Fiorello. Lo showman siciliano aveva già dichiarato di volersi prendere una lunga pausa dalla televisione, dopo gli sforzi per Viva Rai2! ma per Amadeus c’è sempre stato. Non che il suo migliore amico sia caduto in disgrazia, anzi, sta lavorando moltissimo per confermare che le se idee sono quelle giuste. Per una puntata a stagione potrebbe addirittura cedere, ma niente è ancora ufficiale. Decisamente più difficile è invece l’impiego di Luciana Littizzetto, dato che la vediamo già nella giuria del programma di Canale5, quindi la partita è ancora tutta da giocare.

La certezza è quindi solo nella data e nel format, che conta su 10 concorrenti e sul pubblico, unico giudice della competizione. Non mancherà il semaforo, che col verde determina l’intervento della platea con un applauso – destinato ai migliori – o con piatti, trombette e campanacci per le esibizioni più disastrose.