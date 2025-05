Amadeus è pronto a tornare in prima serata sul Nove con Like a Star: come funziona il format, chi è la giuria e quando inizia

Fonte: Ufficio Stampa Nove Amadeus

Amadeus? Ufficialmente a caccia della nuova stella della musica con Like a Star, il nuovo programma sul Nove che lo porta alla conduzione in prima serata. Il programma, in partenza da mercoledì 14 maggio, si preannuncia molto interessante: al fianco di Amadeus, che sta per concludere il suo impegno con il Serale di Amici in veste di giudice, troviamo Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale nella giuria. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Like a Star, come funziona il nuovo show di Amadeus

Amadeus torna in prima serata sul Nove, dopo la sua esperienza da giudice nel Serale di Amici (la finalissima del talent show di Maria De Filippi è prevista domenica 18 maggio anziché sabato 17, quando va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest). Like a Star, il cui format originale è Starstruck, vede al centro una formula classica ma sempre funzionante: le persone comuni si trasformano nelle icone musicali per dimostrare il proprio talento. La giuria fissa è composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale: sono loro a scegliere il miglior cantante e performer.

Fonte: Ufficio Stampa Nove

Ci attendono, dunque, otto puntate e sette eliminatorie, per poi giungere alla fase finale che vedrà decretato il vincitore della stagione. Sono sei i team “tematici” – in ciascun team sono presenti tre persone – che portano in scena il medesimo artista. “Il loro talento non è solo quello di saper cantare ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, ‘come una stella’”, ha detto il conduttore. Il premio? Di 50mila euro, ma, al di là di questo, è ovviamente una vetrina importante dove mostrare il proprio talento.

Quando inizia Like a Star

Like a Star, dunque, vede come protagonisti dei concorrenti che hanno sempre amato il loro idolo e che ora hanno la possibilità di portarlo in scena, cantando proprio un suo brano e imitando voce, look, movenze. All’opera, dietro le quinte di Like a Star, c’è un team di esperti che curano ogni dettaglio: nulla viene lasciato al caso. Non chiamiamoli imitatori, tuttavia, come ha specificato “Ama” a Sorrisi: “Persone per cui la musica (a cominciare da quella degli artisti di cui sono fan) ha un ruolo importante nella vita”.

Molto più di un talent, ma un’occasione per essere, almeno una volta nella vita, nei panni della propria star preferita. “Vorrei trovare un talento che possa entrare davvero nel mondo della musica. E sarebbe bello, alla fine della stagione, fare un grande concerto con tutti loro. Poi sono curioso di vedere la reazione dei cantanti famosi di cui i concorrenti eseguiranno le canzoni: penso che saranno lusingati, perché l’amore con cui le interpretano è palpabile”. Sono arrivate tantissime richieste (ce ne sono persino per una seconda edizione): tra gli artisti più citati, Mina, Adriano Celentano, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Elvis Presley, Michael Jackson e gli AC/DC. Così, sempre con “serenità e un pizzico di audacia”, inizia una nuova sfida per il conduttore: pronti a ballare e vivere la magia “come una stella”.