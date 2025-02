Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Sanremo 2025 sta per iniziare: manca poco all’11 febbraio, quando si terrà la prima serata del settantacinquesimo Festival di Sanremo, molto istituzionale. Così come istituzionale sarà la finale, secondo le parole del conduttore, Carlo Conti. Al suo fianco, per la chiusura, ha scelto due figure d’eccezione: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Con quest’ultima ha condotto i David di Donatello 2024: un ottimo terreno di prova per quello che sarà un appuntamento memorabile. Non senza ansie e paure, come raccontato dalla Marcuzzi a Oggi.

Alessia Marcuzzi si prepara per Sanremo 2025

“Carlo Conti mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ti va di fare festa con me’?”, con queste parole Carlo Conti ha invitato Alessia Marcuzzi come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Al suo fianco, ma anche a quello di Alessandro Cattelan: un trio inedito che promette un sano spettacolo. L’entusiasmo è alle stelle, e la proposta di Conti è stata un vero e proprio regalo per la Marcuzzi. “Il coronamento di un anno bello”.

E non ha dubbi in merito a come la vedremo sul palco dell’Ariston: “Molto femmina e molto italiana. Se non mi metto qualcosa di pazzesco durante la finale di Sanremo, quando mi ricapita”. La Marcuzzi difficilmente sbaglia un colpo in fatto di look: siamo certi che non ci deluderà di certo alla finale di Sanremo 2025. Per cui non ha un vero e proprio tifo, anche se naturalmente ha le sue preferenze: “Con Giorgia siamo amiche. Entrambe romane, in molti dicono che quando parliamo abbiamo la stessa cadenza. E poi sono pazza di Marcella Bella, la sua Nell’Aria è una delle mie canzoni preferite”.

Il Festival non si limita a essere un appuntamento importante, ma è una macchina che si muove praticamente per quasi un anno: come tale, è perfettamente normale provare delle ansie o delle paure. E la Marcuzzi non è esente: “Sono terrorizzata dalla scala, perché io cado ovunque. Alla conferenza stampa per i David di Donatello sono caduta davanti a Carlo, come un sacco di patate”.

Il feeling televisivo con Carlo Conti

Il nome di Alessia Marcuzzi è sempre stato tra i “papabili” al Festival di Conti. Dopo cinque anni di Amadeus, torna Carlo, con scelte più istituzionali e decisioni diverse: dimentichiamoci i monologhi. Così come gli orari “lunghi”: l’obiettivo del conduttore è lasciare la linea al DopoFestival entro l’1:10 massimo. “La realtà è che non ce la faccio fisicamente a fare troppo tardi la sera. Ho rimesso anche il DopoFestival per non fare le ore piccole: ho una certa età”, ha svelato.

Il feeling televisivo tra Carlo Conti e Alessia Marcuzzi non era sfuggito a nessuno sul palco dei David di Donatello 2024. Come annunciato dal conduttore e direttore artistico, la prima e l’ultima serata di Sanremo 2025 condividono un aspetto: saranno “istituzionali”. Manca ormai pochissimo: tutto è pronto. Ad affiancare Conti per la prima serata troveremo i suoi amici storici Antonella Clerici e Gerry Scotti: per quest’ultimo, un debutto importante, la sua prima volta al Festival. La “Settimana Santa” ci accompagnerà fino al 15 febbraio, serata in cui scopriremo il nome del vincitore della settantacinquesima edizione del Festival.