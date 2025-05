Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Una storia tiene incollato allo schermo il pubblico italiano a partire da martedì 27 maggio: arriva su Canale 5 Doppio gioco. Si tratta di una serie crime ad opera di Fabula Pictures che vede ancora una volta protagonisti insieme Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Entrati nei cuori degli spettatori grazie a I Cesaroni, i due attori fanno ritorno in tv in un contesto completamente nuovo, in ruoli maturi e ricchi di sfumature, lontani anni luce dall’immaginario che li ha resi popolari, ma non per questo meno efficaci.

Articolata in quattro prime serate e prodotta da RTI e Fabula Pictures, con la regia di Andrea Molaioli, Doppio Gioco racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), giovane donna dotata di una rara abilità: riuscire a leggere le persone. Un talento, questo, trasmessole dal padre – morto in un tragico incidente quando lei era soltanto una bambina – attraverso il gioco del poker, nell’osservare e poi interpretare comportamenti e segnali apparentemente nascosti.

Non vi è emozione che lei non sappia decifrare e volgere a proprio vantaggio: ciò le permette di guadagnarsi da vivere come giocatrice d’azzardo, almeno sino al suo arresto. Dapprima condannata ai servizi socialmente utili, all’interno di una Comunità, le viene proposto in un secondo momento di scontare la propria pena in altro modo.

Sarà proprio grazie alle sue capacità che i Servizi Segreti le proporranno una missione sotto copertura: il compito? Quello di catturare Gemini (Max Tortora), esponente della criminalità internazionale. Quando Daria lo incontrerà, però, avvertirà l’insolita sensazione di conoscerlo. Sebbene questo non le impedirà di accettare l’incarico affidatole dal Maggiore Ettore Napoli (Simone Liberati), i dubbi continueranno ad attanagliarla: a quale tavolo da gioco siederà davvero? E cosa accadrebbe se Gemini fosse davvero chi lei sospetta? E se il rapporto con il Maggiore superasse i confini professionali?

Quella in onda su Canale 5 è una serie cangiante, un racconto che viaggia continuamente su binari paralleli che improvvisamente si incrociano e, come per effetto di una distorsione, prendono strade inaspettate, dove quello che si vede e si vive raramente è ciò che appare, rivelando riflessi doppi – esattamente come il titolo suggerisce – destinati a moltiplicarsi con il succedersi degli eventi.

All’interno della trama serrata, fatta di scatole cinesi e continui equivoci, si vedranno contrapporsi drammi e tormenti sentimentali generalmente appartenenti a narrazioni di altro genere, caratteristica che permetterà allo spettatore una completa immersione nell’intreccio avvincente quanto articolato, grazie anche all’empatia generata dai personaggi.

Il gioco del poker e il suo mondo occuperanno ovviamente il centro della vicenda, imprimendo un tratto peculiare alla narrazione nonché una forte connotazione da spy story: una competizione ad alti livelli implica il sapersi muovere morbidamente all’interno di una significativa varietà di abilità umane, dopotutto.

Ebbene, i protagonisti della storia possiedono tutte queste qualità: sanno decifrare il mondo attorno, bluffare, mettere in atto strategie e li vedremo declinare queste loro capacità in aspetti che vanno ben oltre il tavolo da gioco. La loro personalità è intrinsecamente legata alla loro identità di giocatori: letteralmente inscindibile.

Con Doppio Gioco Fabula Pictures firma un nuovo progetto a conferma del suo approccio unico alla serialità: unire mondi narrativi apparentemente distanti – quali il thriller di spionaggio e il racconto intimo e familiare – per creare qualcosa di inaspettato e coinvolgente. Una sfida narrativa non semplice quella di far convivere tensione e calore emotivo, segno distintivo della società.

Quando e dove vedere “Doppio gioco”

Il primo appuntamento con Doppio Gioco è fissato per martedì 27 maggio, in prima serata (alle 21.20) su Canale 5.

La puntata d’esordio, una di quattro, sarà disponibile come sempre contemporaneamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e, dunque, eventualmente recuperabile anche in un secondo momento.