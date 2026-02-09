Affari tuoi, Herbert perfetto tanguero lascia lo studio e Rossella vince (beffata dal Dottore)

Rossella è riuscita a vincere una bella cifra anche se tentata dal Dottore, mentre Herbert Ballerina ha dato spettacolo

Affari tuoi non si ferma neanche di domenica, tenendo compagnia al suo pubblico con una nuova e appassionante puntata. Protagonista dell’8 febbraio è stata Rossella, assistente capo della Polizia di Stato da Marigliano, in provincia di Napoli. Al suo fianco la sorella Mary, psicoterapeuta nella vita. La partita della concorrente si è aperta con una comunicazione di Stefano De Martino, che ha annunciato agli spettatori il passo a due di Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Affari tuoi, la partita di Rossella inizia bene

La partita di Rossella è iniziata nel migliore dei modi: con il primo pacco sono andati via prima 200 euro e poi 20 euro. La concorrente ha aperto poi due pacchi rossi, ma senza troppi danni, salutando i 15mila e i 20mila euro. Un’ottima partenza, segnata anche dal pacco con zero euro, che ha strappato un sorriso a Stefano De Martino con la consueta esibizione di Herbert Ballerina con occhiali da sole e giacca scintillante sulle note di Esibizionista di Annalisa.

Rossella è riuscita a difendere il podio, pescando i 75mila euro. Ma dopo i primi sei tiri è arrivata puntuale la chiamata del Dottore, che ha offerto alla pacchista 38mila euro. Una cifra sicuramente allettante ma che Rossella ha deciso di tritare senza troppi rimpianti, avendo una partita intera ancora davanti a sé, che è continuata senza troppi intoppi.

Nel pacco 6 della Liguria Rossella ha trovato 100 euro, mentre il 3 del Trentino Alto Adige ne conteneva 1. Ma la fortuna non poteva durare per sempre: via un altro rosso, dal valore di 30mila euro. Il Dottore è tornato all’attacco con una nuova offerta che questa volta è salita a 42mila euro. Anche questa volta la concorrente ha deciso di disfarsi dell’assegno ma subito dopo Rossella è costretta a salutare i 100mila euro, uno dei premi più alti del gioco.

Dopo tanti blu i rossi continuano a saltare fuori dai pacchi. Rossella ha detto addio a 10mila euro, mentre il Dottore le proponeva un cambio che Rossella ha deciso di non accettare.

Rossella vince una bella cifra (tentata dal Dottore)

“È arrivato il momento tanto atteso, è domenica e c’è il passo a due: signori, musica!”: la seconda parte del gioco si è aperta lo stacchetto di Martina Miliddi sulle note de La prostata Enflamada colonna sonora di Buen Camino, il film di Checco Zalone. Ma a conquistare gli applausi del pubblico è stato Herbert Ballerina, che vestito da perfetto tanguero ha provocato le risate di De Martino, abbagliato dai suoi passi.

Dopo la performance di Herbert però il conduttore ha richiamato tutti all’ordine con una nuova offerta del Dottore, che ha offerto a Rossella una cifra ancora più alta, con un assegno di 46mila euro, finito di nuovo tritato. Herbert ha mostrato un talento imprevisto, continuando indovinare il contenuto dei pacchi e svelando in anticipo anche i 15mila euro del pacco nero. “Ma come fai a indovinare?”, ha chiesto il conduttore sorpreso, “Ho qualcosa io, ho qualcosa”, ha replicato il comico mentre lasciava lo studio.

Il rientro di Herbert però non ha portato bene a Rossella, che ha bruciato i 300mila euro con un colpo sfortunato. L’offerta del Dottore si è abbassata a 20mila euro, sempre rifiutata dalla pacchista, che ha voluto giocare la sua partita fino all’ultimo. Alla fine la concorrente è rimasta con 10 euro da un lato del tabellone e 200mila dall’altro: Rossella aveva la cifra più alta nel suo pacco, ma si è lasciata tentare dalla lusinghera offerta del Dottore, tornando a casa con 60mila euro dopo sole 4 puntate.