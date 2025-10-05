Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Ciò che caratterizza la conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi è la spontaneità che domina in studio. I concorrenti si sentono a proprio agio, come tra amici, liberi di esprimersi senza filtri. È quanto accaduto nella puntata di domenica 5 ottobre 2025.

Un sogno segreto

La sorte ha scelto Federica Salsiccia delle Marche per disputare la partita di Affari Tuoi di domenica 5 ottobre 2025. Una concorrente ben nota al pubblico, considerando come il suo cognome sia stato spesso al centro di qualche battuta.

Dopo qualche momento trascorso a chiacchierare con lei e suo padre, la gara ha inizio e scopriamo qualcosa in più sul suo conto. È sposata e non ha figli ma ciò potrebbe cambiare. Ha infatti chiarito che potrebbe ampliare la propria famiglia in caso di vittoria ad Affari Tuoi.

“Abbiamo una responsabilità”, esordisce De Martino, che saluta il marito della concorrente, Alessandro, che ha già impegnato anticipatamente una porzione della sua vittoria potenziale. Ha infatti comprato una moto nuova dopo la chiamata della redazione.

Francesca spiega poi d’aver voluto fortemente prendere parte al gioco Rai. Ha infatti fronteggiato ben 5 provini, raggiungendo l’obiettivo dopo 4 rifiuti incassati. Ha immaginato a lungo questo momento e quando Stefano le si avvicina, li lascia andare a una confessione.

Basta una mano poggiata sulla spalla da parte del conduttore, che si pone tra lei e suo padre. Ecco la reazione dopo un sospiro istintivo: “Stefano! Io t’ho sognato sempre in queste settimane. (…) Io mio marito non l’ho mai sognato”. Mano immediatamente rimossa, mentre Herbert Ballerina grida un ironico: “Bravo!”. La situazione si è poi fatta un po’ imbarazzante, dal momento che Francesca ha preferito non rivelare cosa accadeva in questi sogni. Dopo qualche sorriso, si passa avanti e si arriva all’ultima parola del Dottore: “Il marito è caduto dalla moto, dopo il sogno”.

Lacrime in studio

Nello studio di Affari Tuoi può accadere di tutto, anche che una pacchista non riesca a trattenere le lacrime. Prima di arrivare alla gara disputata, infatti, i partecipanti trascorrono molte settimane insieme. Si creano così dei legami, spesso molto forti e in grado di perdurare anche dopo il termine del gioco.

È proprio quanto accaduto a Francesca, che ha legato con due persone in particolare: Noemi e Chiara. Quest’ultima si è sentita particolarmente toccata dalle parole pronunciate: “Io sono una persona molto timida. Quest’esperienza mi spaventava, perché mi sarei trovata in un ambiente nuovo, dove non conoscevo nessuno. Sono scesa dal treno e ho incrociato lo sguardo di Noemi e Chiara. Da allora non ci siamo più lasciate”.

La concorrente della Toscana ha ascoltato tutto con gli occhi lucidissimi, tentando di evitare che le lacrime colassero sul trucco. Alla fine, nulla di male è accaduto, con 500 euro nel pacco di Noemi e 15mila (nascosti nel pacco nero) in quello di Chiara.