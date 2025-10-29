Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Affari Tuoi, 29 ottobre: quanta sfortuna con l'ex

Una coppia particolare, quella protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 29 ottobre 2025. Ad aver scelto il pacco numero 5 è stata Sara, dal Friuli Venezia Giulia. Ad alzarsi dal pubblico, per lei, è stato Ruben.

È proprio qui che cade la particolarità di questa coppia. Un tempo fianco a fianco, al punto da decidere di diventare genitori. Oggi si godono il piccolo Elia ma come ex. Si vogliono ancora molto bene e fanno parte l’uno della vita dell’altra. Un legame così forte da aver scelto di partecipare fianco a fianco a questa sfida televisiva.

La sfortuna degli ex

Una storia, quella di Sara e Ruben, che di certo avrà spinto alcuni spettatori a pensare a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due hanno vissuto varie fasi e, per quanto sempre legati dalla nascita del figlio Santiago, non si può dire che oggi siano “migliori amici”.

Una bella storia, che si pone come esempio. In un mondo che troppo spesso ci ricorda quanto malsana e criminale sia la gestione dei sentimenti, che spesso sfocia in drammatiche morti, Sara e Ruben sono luce per un futuro diverso.

Purtroppo, però, la fortuna non li assiste. Nei primi due pacchi hanno infatti perso ben 300mila euro. Tre blu e poi 30mila. Si poteva fare di meglio? Certo, ma nulla è detto a questo punto. Per dare però una scossa alla partita, Sara accetta il cambio e prende il 7. Cosa c’era nel 5? “Solo 10mila”, dice De Martino. Lei però ha la faccia di chi sente puzza di bruciato. Questo inizio sbilenco non la convince e infatti, poco dopo, tira via anche i 50mila dal tabellone.

La proposta del Dottore, la prima, sembra infatti tentarla non poco. Si tratta di 19mila euro, che però Ruben triterebbe sereno. Alla fine si ringrazia e si va avanti, anche perché i sogni nel cassetto sono costosi: “Elia vorrebbe andare a New York ed è fissato con le belle auto, quindi vorrebbe una macchina. Io poi vorrei estinguere il mutuo che, vivendo da sola, è impegnativo”.

Ma la sfortuna degli ex è in agguato. Il povero Ruben indica un pacco da aprire, convinto come non mai, e cosa si nasconde all’interno? 300mila euro. Tanta amarezza ma subito dopo un barlume di positività: “Puntiamo ai 75mila”. La carica di De Martino però dura ben poco, perché il pacco seguente elimina anche questo rosso. I 19mila, d’un tratto, sembrano ancora più ghiotti. Peccato siano ben distanti.

Due “colpi di fortuna” non bastano

Una situazione tanto sfortunata prevede un intervento drastico. Sia Stefano che Herbert, dunque, sacrificano le natiche per due colpi, in combo, così da dare la caccia ai blu rimasti. Missione compiuta, offerta da 4mila euro rifiutata e un po’ di sospiro con una ventata azzurra.

Alla fine la buona sorta ci ha messo un po’ lo zampino. Un pacco blu e uno rosso, 200 e 20mila euro. In una partita nata per suo figlio, Sara ha tenuto il numero 2 fino alla fine. Il motivo? Nella foto mostrata sul display si vede il suo bambino tenere in alto due dita, nel simbolo della vittoria.

Lei ha però il 7 sul banco, perché proprio Elia le aveva detto: “Mamma, con il 7 vinci”. La sorte però tira dei bruttissimi scherzi e quella bella famiglia torna a casa a mani vuote. I 20mila erano infatti nascosti proprio nel 2.

