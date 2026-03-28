Affari Tuoi, dal Molise con furore: il papà fa una gaffe e De Martino si sbellica dalle risate: “Me la tatuo”

Quella del 27 marzo è una delle puntate più divertenti di Affari Tuoi e Stefano De Martino non riesce a smettere dal ridere con "Bimbo cattivo" e suo padre

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Possiamo affermarlo a gran voce: quella di venerdì 27 marzo è stata una delle puntate più esilaranti di Affari Tuoi. Senza ombra di dubbio. Dopo essersi preso una pausa per far spazio alla partita della Nazionale Italiana di calcio, il programma condotto da Stefano De Martino è tornato in grande spolvero con un concorrente del Molise, Domenico detto “Bimbo cattivo”, che ha creato il caos in studio nel modo più divertente possibile. Tante le risate e tante, anche, le gaffe. Ma non sono mancati anche i momenti toccanti e una vincita per niente irrisoria.

“Ad Maiorca”: papà Fernando fa crollare De Martino

Il vero protagonista della serata? Il Molise. O meglio: il Molise in versione show, con il suo dialetto stretto e alcune battute e uscite totalmente imprevedibili (e divertentissime). Domenico e suo padre Fernando trasformano ogni momento nello studio di Affari Tuoi in qualcosa di unico, ma è una frase detta quasi per caso a far sbellicare tutti dalle risate.

Nel tentativo di tirare su il morale al figlio, papà Fernando prova a sfoderare il classico incoraggiamento in latino, ma inciampa clamorosamente: invece di dire “ad maiora”, se ne esce con un convintissimo “andiamo a Maiorca”. Una frase detta con tale sicurezza da trasformarsi, in un attimo, nella gag della serata. Stefano De Martino si ritrova così letteralmente piegato in due dalle risate, incapace di andare avanti. Il conduttore prova a riprendersi, ma niente: ogni volta che ci ripensa, ricomincia a ridere come se non ci fosse un domani. E noi con lui. “Avevo promesso che non avrei più fatto tatuaggi ma questo me lo tatuo”, afferma.

Ma che il Molise fosse una regione capace di sfornare talenti (incompresi) lo avevamo già capito con Herbert Ballerina, che in questa puntata può finalmente tifare per la sua regione. Ma anche fare da traduttore quando serve. È lui a sfoderare un’invenzione ancora una volta surreale: il “filtro” da indossare per non comparire nelle foto di gruppo. Nel mostrarla parte il siparietto…ma non la musica. Attimo di imbarazzo? Neanche per sogno, perché dal pubblico una spettatrice urla “sei un genio!” e lo studio esplode.

La partita di Domenico ad Affari Tuoi

Oltre alle risate, la partita di Domenico è un vero rollercoaster. Si parte subito forte, con alcuni pacchi pesanti che escono nei primi tiri, ma il concorrente non si lascia scoraggiare e continua a giocare con entusiasmo, sostenuto dal padre sempre prontissimo a dire la sua.

Le offerte del Dottore arrivano più volte – con cifre anche importanti – ma “Bimbo cattivo” decide di non fermarsi. Rifiuta, rilancia e si affida all’istinto. E in mezzo ci infila anche momenti teneri e confessioni personali che rendono tutto ancora più coinvolgente. A un certo punto sul tabellone restano premi molto diversi tra loro e la tensione sale alle stelle. Dopo aver eliminato alcune cifre intermedie, il concorrente si ritrova davanti a un bivio pesantissimo, con una possibile vincita altissima (300mila euro) ancora in gioco.

Il Dottore allora tenta il colpo e propone 100mila euro. Stavolta Domenico si ferma, riflette insieme al padre e decide di accettare. Una scelta che si rivela prudente ma vincente: torna a casa con una cifra importante e con una partita che tiene tutti incollati fino all’ultimo secondo.