Affari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi, Alessandra commuove Stefano De Martino e il pubblico con la sua storia fatta di coraggio e speranza.

Stefano De Martino ci regala, ancora una volta, una puntata scoppiettante di Affari Tuoi. Dopo la presentazione del concorrente nell’anteprima – novità introdotta di recente – il conduttore ha presentato quello che è ormai la sua spalla comica nello show: Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, Alessandra per il Veneto

A giocare nella puntate del 24 ottobre di Affari Tuoi, Alessandra del Veneto con il pacco numero 20. La concorrente arriva da Vigodarzere, in provincia di Padova, ha una figlia, dirige un negozio di abbigliamento ed è legatissima alla sua famiglia. Con lei in studio il padre, ex autista di autobus, con cui ha un rapporto speciale.

Nel corso della sua partita Alessandra è stata particolarmente coraggiosa, rifiutando diverse offerte e seguendo il suo istinto. “Sono convinta di essere qui per un motivo”, ha spiegato più volte. “Sono a credito con la vita”, ha detto la donna, commuovendosi. A consolarla Stefano De Martino con la sua consueta positività e la capacità di affiancare, con fermezza, i protagonisti dello show Rai.

“Mentre ero qui ad Affari Tuoi mia nonna è venuta a mancare”, ha raccontato Alessandra, nella scelta dei pacchi, senza nascondere il suo dolore. Un pacco dopo l’altro, la concorrente è rimasta con due opzioni: il pacco con 200mila euro e quello con 1 euro.

Sul finale Alessandra ha rivelato di aver combattuto contro una malattia. Una battaglia che l’ha molto provata. “Ma ora è finita e ringrazio di essere qui”. Fra i suoi sogni quello di acquistare l’appartamento in cui vive per ritrovare un po’ di serenità.

“Voglio ringraziarvi per la grandi emozioni che ci state regalando”, ha confessato Stefano, commosso dalla storia di Alessandra. Alla fine, fra le lacrime, la concorrente accetta l’offerta di 70mila euro del Dottore. “Questa è stata una partita intensa e la storia di Alessandra ci ha provocato emozioni forti”, ha concluso il conduttore.

Le parole di Gerry Scotti sulla sfida con Stefano De Martino

Anche questa sera la sfida degli ascolti non si ferma: da una parte Stefano De Martino su Rai Uno con Affari Tuoi, dall’altra Gerry Scotti su Canale Cinque con La Ruota della Fortuna. Da settembre, con il ritorno in tv, De Martino insegue Scotti negli ascolti, cercando di battere, con non poche difficoltà, la trasmissione.

Intervistato durante il Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry ha commentato la sfida che sta facendo discutere. “Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike e invece Mike mi ha dato una mano da lassù, e ora chissà quanto andremo avanti”, ha spiegato il presentatore.

“Il 27 per cento di share de La Ruota della Fortuna è una roba d’altri tempi – ha detto -. Voglio rendere onore a De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent’anni perché mettiamo assieme le persone. Sommando i miei ascoltatori e i suoi abbiamo più di 11 milioni di italiani tutte le sere che scelgono questa tv leggera, nazionalpopolare, fatta per la famiglia. È la nuova tv fatta per gli italiani. Spero che duri: è la nuova prima serata”.