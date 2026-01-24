Affari Tuoi, il gesto di Damiano che commuove e lo salva prima del flop

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

Una puntata tutta all’insegna dell’emozione, quella di Affari Tuoi del 23 gennaio, che regala al pubblico un finale del tutto inaspettato. Protagonista è Damiano, arrivato al Teatro delle Vittorie rappresentare il Trentino-Alto Adige, accompagnato dalla figlia Sofia.

La partita di Damiano ad Affari Tuoi

L’avvio non è dei più incoraggianti. Nei primi pacchi chiamati, ci sono subito subito cifre importanti: prima 20mila euro, poi 30mila. Un inizio che fa temere il peggio perfino a Stefano De Martino – ottimista per natura – e che sembra indirizzare la serata verso una di quelle partite destinate a scivolare lentamente verso il nulla. Eppure, Damiano non si scompone. Alterna colpi duri, come l’uscita di scena dei 300mila euro, a piccoli segnali di respiro che tengono viva la partita.

La prima svolta arriva presto: la proposta di cambio del “Dottore”. Damiano accetta senza esitazioni, lasciando il pacco 12 per il 13. Una decisione dettata dall’istinto ma che vedremo essere quella corretta. Quando poco dopo scopre che nel pacco abbandonato c’erano solo 50 euro, la partita cambia volto. Ora è il momento di giocare davvero.

Le chiamate successive rafforzano la sensazione che qualcosa stia girando nel verso giusto. Vanno via pacchi blu e cifre minime, mentre l’offerta del Dottore si fa più consistente e sale fino a 30mila euro. Una proposta che molti avrebbero valutato con attenzione, ma Damiano rifiuta. Non per incoscienza, bensì per una fiducia in se stesso che arriva a premiarlo.

Il pensiero per la moglie che lo fa trionfare

Il clou della puntata arriva però più tardi, quando il concorrente si ferma per raccontare qualcosa in più di sé. Di fronte a una nuova offerta da 15mila euro, Damiano apre uno spiraglio sulla sua vita privata. Parla del suo ruolo di padre presente, della scelta di prendersi il congedo parentale per permettere alla moglie di rientrare al lavoro, di un equilibrio familiare costruito sulla condivisione reale dei ruoli.

Il suo desiderio più grande non riguarda sé stesso, ma il futuro della figlia: darle la libertà di diventare la donna che vorrà essere. È questo gesto, più che una mossa di gioco, a commuovere e a cambiare la percezione della sua partita.

Nel finale, restano pochi pacchi e una scelta senza scampo: il pacco nero contro i 50mila euro. L’ultima offerta del Dottore è di 25mila euro. Dopo una lunga riflessione, Damiano accetta. Una decisione che si rivela salvifica: nel pacco nero c’erano solo 5 euro.

Intanto, Stefano De Martino, che ha perso momentaneamente Herbert Ballerina innestando una ballerina vera – Martina Miliddi – è proiettato verso la prima serata del 13 febbraio in cui è chiamato a far giocare una coppia di futuri sposi. Lo ricorda ogni sera e, per come lo descrive, sembra davvero un appuntamento imperdibile. Si era comunque già parlato di approdo in prime time del programma, dopo l’ottimo successo riscosso dalla puntata del 6 gennaio cui avrebbe dovuto prendere parta anche il padre del conduttore purtroppo scomparso il 19 gennaio scorso, e così la Rai ha scelto di replicare. Intanto, l’amore ha portato a casa di Damiano 25000 euro: non poteva andare meglio di così.