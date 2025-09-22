I due concorrenti di serata si sono conosciuti in maniera particolare: De Martino se la ride e l'amore trionfa

IPA Cos'è successo ad Affari Tuoi lunedì 22 settembre 2025

La nuova puntata di Affari Tuoi, in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma, ha inizio come al solito in Galleria. È qui che si scelgono i pacchi di puntata, affidandosi alla sorte. La concorrente prescelta è Beatrice (Liguria), Bea per gli amici e per Stefano De Martino.

Rimuovendo la protezione, che è una novità post polemiche scatenate da Striscia La Notizia, ha scoperto d’avere tra le mani il numero 8. Il pubblico è con lei, esaltato dal padrone di casa, e al suo fianco c’è il suo fidanzato Mirko.

Chi sono Beatrice e Mirko

Stefano De Martino ha presentato con grande coinvolgimento la ben nota concorrente come la loro podologa preferita. Sappiamo di lei che è un’appassionata sportiva. Per quanto il suo lavoro si svolga in uno studio, si esalta sul campo di gioco.

Precisamente su quello di volley, essendo una giocatrice professionista di pallavolo. Ha ammesso però di sentirsi un po’ in colpa nei confronti delle sue compagne di squadra. Ha infatti chiesto e ottenuto l’autorizzazione per saltare la preparazione sportive. Il motivo è ben chiaro: partecipare ad Affari Tuoi.

Occorrono infatti numerose registrazioni prima di potersi sistemare in piedi dietro al banco della sfida con il dottore. Come detto, non ha però dovuto affrontare il gioco da sola. Al suo fianco Mirko, che Stefano De Martino fa alzare dalla prima fila.

Anche lui è uno sportivo, che però si divide tra sala e studio. Nella vita di tutti i giorni fa l’odontotecnico ma poi, alla sera, pratica e insegna pugilato.

L’altezza non conta quando c’è l’amore

Spazio poi per raccontare l’origine della storia d’amore tra Beatrice e Mirko. Qualcosa di molto curioso, che fin da subito fa scattare un sorriso sul volto di De Martino. I due si sono visti per la prima volta sul lungomare.

Beatrice passeggiava e Mirko ne è rimasto folgorato. Ha così trovato il coraggio di provarci, nonostante un segnale tutt’altro che incoraggiante. Lei è infatti molto alta e la differenza di statura tra i due è evidente.

Il fatto che l’uomo debba necessariamente essere più alto della donna, però, è un retaggio che dovremmo aver ormai lasciato nel passato (il condizionale è d’obbligo, se si pensa alle polemiche sterili su Tom Holland e Zendaya).

Lui ha osservato lei e anche il ventaglio che sventolava. Questo riportava una particolare scritta: “Sotto il metro e novanta, nulla”. E invece l’amore va ben oltre l’aspetto fisico, per fortuna. Lei, un po’ imbarazzata, ammette tutto e lui, orgoglioso, se la ride e si becca l’applauso del pubblico: “Mirko ce l’ha fatta!”.