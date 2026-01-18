Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede scusa al suo hater. E il finale è emozione pura

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi è stata un susseguirsi di colpi di scena, con uno Stefano De Martino sempre più showman e storie di concorrenti che sanno emozionare e coinvolgere.

Affari Tuoi, Ilaria dalla Calabria regala un finale emozionante

A giocare la partita del 18 gennaio di Affari Tuoi è arrivata Ilaria dalla Calabria. La concorrente, di professione maestra, ha scelto di partecipare allo show insieme alla sorella Daniela. Nel corso della puntata non sono mancate gag divertenti con Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. I due si sono divertiti a punzecchiare Giorgio, l’hater di De Martino che il conduttore aveva già nominato nelle precedenti puntate.

“Ho inventato i cardiocchiali, con le lenti coperte, così occhio non vede e cuore non duole”, ha detto Herbert, mostrando la sua strana invenzione. “Giorgio io ti chiedo scusa”, ha detto subito De Martino. Poco dopo è partito un nuovo balletto con tutti i concorrenti in studio. “Ciao Giorgio, spero che questa sera tu abbia cambiato canale”, ha esclamato Herbert.

Dopo un avvio particolarmente sfortunato, in cui ha perso subito premi importanti come 100mila, 10mila, 75mila, 200mila e 300mila euro, Ilaria ha conquistato il jackpot Gennarino da 2mila euro. Durante la partita ha rifiutato più volte le offerte del Dottore, dimostrando grande determinazione anche quando il tabellone si è riempito di pacchi blu.

Nel finale, dopo aver eliminato anche l’ultimo pacco rosso da 50mila euro, Ilaria ha scelto di cambiare pacco e ha accettato il rischio del pacco nero. Rimasta con l’alternativa tra 75mila e 300mila euro, la concorrente ha deciso di seguire il consiglio di Stefano De Martino e ha puntato con coraggio sulla cifra più bassa. La scelta si è rivelata vincente. Nel pacco nero infatti si nascondevano proprio 75mila euro, una somma che le ha regalato un finale di grande gioia dopo una partita lunga e difficilissima.

Affari Tuoi sbarca in prima serata con Stefano De Martino

Negli ultimi mesi i numeri di Affari Tuoi hanno spinto la Rai a sperimentare la sua transizione nella prima serata televisiva. Dopo lo speciale evento Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia andato in onda il 6 gennaio 2026, i vertici dell’azienda di viale Mazzini hanno annunciato l’intenzione di proporre ulteriori appuntamenti in prime time con il programma proprio grazie agli ottimi ascolti registrati e al forte gradimento del pubblico.

La mossa strategica della Rai si concretizzerà con uno speciale intitolato Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, atteso per venerdì 13 febbraio 2026, vigilia di San Valentino, un evento pensato per celebrare i sentimenti e dare una svolta spettacolare al quiz. Nella puntata infatti una coppia di fidanzati verrà invitata a giocare e celebrerà il proprio matrimonio in diretta televisiva, con lo stesso Stefano De Martino che fungerà da celebrante.

Questo passaggio alla prima serata rappresenta per Affari Tuoi una tappa significativa, portando lo show al passaggio da semplice appuntamento quotidiano nell’access prime time a evento settimanale di spettacolo. L’iniziativa non solo punta ad ampliare il pubblico e consolidare il successo del format, ma introduce anche elementi di intrattenimento nuovi che lo renderanno adatto ad una fascia oraria di maggiore rilievo nel palinsesto.