Affari Tuoi, De Martino mattatore: cambio pacco perfetto, ma la scelta finale tradisce

Una partita di cambi e sogni quella di sabato primo novembre: Martina rinuncia ai 75mila euro, mentre De Martino e Herbert si prendono il pubblico di "Affari Tuoi"

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi

Sabato primo novembre è tornato l’appuntamento ormai fisso con Stefano De Martino, Gennarino, Herbert Ballerina e i pacchi di Affari Tuoi. Una puntata carica di tensione e scelte coraggiose, quella giocata da Martina, concorrente piemontese accompagnata dalla mamma.

Strategia, numeri, offerte sfiorate e un cambio che, con un pizzico di fiducia in più, avrebbe potuto regalarle un finale da favola.

Affari Tuoi, il cambio che avrebbe potuto esaudire i sogni di Martina

Chi segue e ama Affari Tuoi lo sa: si viene per giocare, e si aprono i pacchi per provare a esaudire dei sogni. Ognuno ha le proprie strategie, ma la vera sfida è quella di portare avanti una gara senza passi falsi, perché ogni pacco può essere quello vincente.

Dopo 18 puntate, tocca a Martina occupare il tavolo. Pacco numero 16 alla mano e due desideri nel cuore: andare a vivere da sola e concedersi un viaggio di famiglia. Per lei, i numeri contano. È anche per questo che, alla prima proposta di cambio da parte del dottore, non ha dubbi: cambia il 16 con l’1. “Un pacco che mi accompagna da tutta l’avventura di Affari Tuoi”.

Una mossa perfetta: nel 16 c’erano zero euro. La strada sembra quella giusta, le aperture successive confermano il feeling con i numeri: il 18, data di nascita della nipotina Ariel, contiene solo 10 euro. Poi lo sguardo va ai pacchi collegati alle date di nascita sue e della madre. Tutto sembra incastrarsi.

Arrivati al momento decisivo, restano solo due pacchi: 75.000 euro e 5 euro. Martina stringe il suo numero 1, il pacco scelto con convinzione all’inizio del gioco.

Il Dottore mette sul piatto 26.000 e Martina sceglie di accettare. Una scelta che non si può definire sbagliata, ma che diventa dolceamara quando si scopre che nel suo pacco c’era il premio più alto. Il cambio era perfetto, la strategia pure. Mancava solo un ultimo passo di fiducia.

Non solo pacchi: De Martino & Herbert si prendono la scena

Ad Affari Tuoi si viene per tentare la fortuna, è vero. Ma ormai il pubblico lo sa: al di là dei pacchi, la vera garanzia di divertimento arriva dalla coppia formata da Stefano De Martino e Herbert Ballerina, ospite fisso e spalla surreale del programma. Con loro, ogni puntata è un mix di improvvisazione, scambi fulminanti e momenti da vero varietà televisivo che trasformano lo studio in un palco di intrattenimento puro.

Tra le battute dissacranti di Herbert, le piroette di Gennarino e la simpatia contagiosa di De Martino, anche i concorrenti finiscono travolti dal clima di gioco leggero e condiviso. Come Gemma, concorrente della Calabria pronta ad aprire il pacco 11 per Martina, che viene subito paragonata a Jessica Rabbit: un assist perfetto per Stefano, che si lancia in un balletto comico strisciando sul bancone delle regioni con una sicurezza da showman.

Scena irresistibile, tanto che Herbert prova a copiare il momento, ma senza lo stesso effetto. “Ti è venuto troppo male”, lo punzecchia De Martino davanti al pubblico che ride senza freni. In quell’istante, il pacco passa in secondo piano: lo spettacolo è tutto loro.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp